Новосибирский метрополитен идет на новый рекорд по перевозке пассажиров

В пресс-службе МУП «Новосибирский метрополитен» заявили о значительном росте пассажироперевозок с начала года.

— По итогам 2023 года объем перевозок вырос по сравнению с предыдущим годом и достиг 84 миллионов 529,7 тысяч пассажиров, — подсчитали специалисты метрополитена. — По итогам трех кварталов 2024 года метрополитен перевез уже 63,379 млн. пассажиров.

Параллельно с ростом пассажиропотока власти Новосибирска обсуждают продление Дзержинской линии метро и планируют поставку четырех новых пятивагонных поездов.

Так, мэрии города утвердила планы по строительству перегонного тоннеля и новой станции метро, следующей за «Золотой Нивой». Новую станцию назовут «Молодежной».

Как рассказали в мэрии, вскоре начнется подготовка необходимой проектной документации. Муниципалитет намерен объявить конкурс для выбора подрядчика, ответственного за реализацию проекта. Работы должны завершиться к началу первого квартала 2026 года.

Ранее мэр Максим Кудрявцев сообщал, что победителями торгов на поставку вагонов новосибирскому метро стали «Трансмашхолдинг» и «Сбербанк лизинг». На сайте торгов информация о победителях еще не размещена. Напомним, аукционы по определению поставщиков четырех новых пятивагонных поездов для метро Новосибирска были проведены 30 сентября. Всего их было два. Один — на покупку пяти машин за деньги бюджета, второй — на поставку еще 15 вагонов в лизинг.

Срок исполнения договора лизинга — до 1 июня 2031 года. При этом, вагоны должны передать Новосибирскому метрополитену с октября 2025 года по 31 марта 2026-го.

Стоит отметить, что в 2025 году метрополитен Новосибирска хочет поднять цену на проезд до 40 рублей за поездку. Напомним, в прошлом году поездка была проиндексирована сразу на 5 рублей, до 35 рублей. Метрополитен подавал заявку на 38 рублей.

Ранее редакция рассказывала о том, что «Сбербанк Лизинг» выиграл контракты на поставку городу троллейбусов с автономным ходом.