За отказ пассажирам в перелете наказали авиакомпанию S7 в Новосибирске

Авиакомпанию «Сибирь» наказали за отказ в перелете пассажирам рейса «Новосибирск-Красноярск».

Неприятный инцидент произошел в ноябре 2023 года в новосибирском аэропорту «Толмачево». Двоих пассажиров не пропустили на рейс из-за отсутствия свободных мест. Выяснилось, что S7 продали билетов больше, чем позволяла вместимость на борту лайнера.

С жалобой на авиакомпанию пострадавшие пассажиры обратились в транспортную прокуратуру.

Гендиректору «Сибири» внесли представление об устранении нарушений закона, а пассажирам выплатили моральную компенсацию по 2500 рублей каждому.

— Авиаперевозчик привлечен к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей, — пояснили в надзорном ведомстве.

Ранее редакция сообщала о том, что Авиакомпанию «Сибирь» оштрафовали из-за отказа в перелете 8 пассажирам рейсов «Новосибирск-Тюмень» и «Челябинск-Новосибирск». Перевозчик продал билетов больше, чем было свободных мест на борту авиалайнеров.