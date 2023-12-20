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Станция метро «Спортивная» будет открыта в начале 2024 года

  • 20/12/2023, 15:40
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Станция метро «Спортивная» будет открыта в начале 2024 года
Станция будет запущена, как только экспертиза даст заключение по внесенным в ходе строительства изменениям.

Станция метро «Спортивная» в Новосибирске будет открыта в начале 2024 года. Об этом сообщил губернатор Андрей Травников. По его словам, работы на объекте практически завершены.

— Работы на ней фактически полностью выполнены, то есть она готова. Проблема все та же — для того, чтобы получить документы на ее ввод, на ее эксплуатацию, нужно пройти через экспертизу со всеми изменениями, которые были сделаны в ходе строительства, — отметил глава региона.

Напомним, ранее сообщалось, что изменения были связаны с заменой импортного оборудования, предусмотренного первоначальным проектом, на отечественные аналоги. Губернатор добавил, что подобную ситуацию предвидел и предупреждал мэра города Новосибирска об этом.

— Болезнь города Новосибирска по проектированию объектов метрополитена, она хорошо известна. Я еще во время выездного совещания в сентябре 2022 года мэра предупреждал: возьмитесь за корректировку документации и прохождение экспертизы, потому что может получиться так, что станция будет построена, а зайти туда будет нельзя. Его сотрудники убеждали, что экспертизу проходить не нужно. В итоге, пришли к тому, от чего ушли. Мой прогноз: до весны все эти процедуры будут закончены. По крайней мере, в начале следующего года у нас будет возможность открыть станцию «Спортивная», — добавил Андрей Травников.

Прокомментировал глава региона и нарушения, которые были выявлены на станции.

— Никаких замечаний по качеству работ там нет. Ходили всякие слухи что там какие-то трещины кто-то нашел. Никаких замечаний по качеству работ, по качеству оборудования нет. Весь вопрос только в документах, — заверил он.

Строительство станции метро «Спортивная» стартовало в 2019 году и было приурочено к Молодёжному чемпионату мира по хоккею. Ориентировочная стоимость — 3 млрд рублей. Сдать объект намеревались в середине минувшего года, однако, с тех пор открытие лишь продолжают откладывать на все более новые сроки. На сегодняшний день станция метро ни разу не приняла пассажиров, кроме мэра Новосибирска Анатолия Локтя.

Ранее гендиректор ОО «СпецТрансСтрой» (подрядчик) Сергей Арапов пояснял что среди причин задержки сдачи станции могут быть СВО, санкции и дело Мысика (в отношении главы муниципального предприятия «Метро МиР» возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. — Ред.).

Ранее редакция сообщала, что прокуратура оценит срыв сроков строительства станции Спортивная в Новосибирске.

Фото Михаила Мочалова

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Рубрики : Власть Транспорт

Регионы: Новосибирск

Теги : транспорт Новосибирска метро "Спортивная"


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