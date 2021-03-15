За падение остановки на мужчину осудили двоих сотрудников ДЭУ

Первомайский районный суд города Новосибирск вынес приговор в отношении заместителя директора Муниципального казенного учреждения города Новосибирска «Дорожно-эксплуатационное учреждение №5», обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность) и старшего мастера данного учреждения, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности), сообщили в пресс-службе СК России по Новосибирской области.

Следствием и судом установлено, что в начале июня 2020 года в дневное время в Первомайском районе города Новосибирска из-за порыва ветра опрокинулся павильон остановки общественного транспорта «Микрорайон Весенний», в результате чего произошло травмирование 42-летнего мужчины. Пострадавшего с тяжелыми травмами доставили в медицинское учреждение.

— По мнению следствия, причиной опрокидывания остановки послужило ненадлежащее исполнение своих обязанностей должностными лицами, в обязанности которых входит монтаж остановок общественного транспорта на территории Первомайского района города Новосибирска, а также контроль за их безопасной эксплуатацией. В ходе следствия установлено, что данную остановку поставили на платформу всего за несколько дней до происшествия. Но заместитель директора МКУ города Новосибирска «Дорожно-эксплуатационное учреждение №5» ремонтные работы не проконтролировал, а старший мастер учреждения, в нарушение должностной инструкции, не проверил качество выполняемых работ, не принял участие в приемке законченных работ, не убедился в безопасности установленного павильона остановки общественного транспорта, — уточнила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

Она рассказала, что приговором суда заместителю директора дорожно-эксплуатационного учреждения назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно, а старшему мастеру – в виде 6 месяцев лишения свободы условно.