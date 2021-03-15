В двух школах Новосибирска будут созданы Новые профориентационные студии для школьников

В МБОУ Средняя общеобразовательная школа № 80 им. В.П. Кузнецова Купинского района и МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 82» начнут работать новые профориентационные студии для школьников, сообщили в пресс-службе проекта.

Отмечается, что обучение по программе «Лифт в будущее» в рамках предстоящего Всероссийского дня системы профориентации прошли более 150 преподавателей из 10 регионов России.

— «Лифт в будущее оффлайн» – это новый формат профориентационной студии для молодежи 15-18 лет под руководством классного руководителя. Она знакомит школьников со спецификой разных отраслей экономики, современными технологиями, стартовыми профессиями и востребованными компетенциями. А главное, дает понимание об изменениях, происходящих на рынке труда и в экономике, характере и целях трудовой деятельности, — рассказали в пресс-службе.

Уточняется, что программа создана с участием ведущих экспертов отраслей промышленности, сотрудников предприятий-лидеров и отвечает одной из главных задач, поставленных руководством страны: профориентация школьников в рамках национального проекта «Образование».

Всем педагогам из Новосибирской области, прошедшим обучение, предоставлен бесплатный доступ к методическим комплектам для организации профориентационной работы со старшеклассниками в формате эдьютеймент (образование и развлечение) на образовательной платформе «Лифт в будущее».