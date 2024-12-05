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Регионы хотят получить право ограничивать время продажи сигарет

  • 05/12/2024, 18:30
Регионы хотят получить право ограничивать время продажи сигарет
В том числе вводить полный запрет на торговлю никотинсодержащей продукцией

Депутаты Законодательного собрания Вологодской области внесли в Госдуму законопроект, позволяющий регионам самостоятельно устанавливать ограничения времени и места продажи никотинсодержащей продукции и устройств для ее потребления. Изменения предлагается внести Федеральный закон №15 «Об охране здоровья граждан». При этом, новая статья позволит вводить и полный запрет на продажу таких товаров на уровне субъекта федерации.

— Положения законопроекта направлены прежде всего на охрану здоровья молодежи, среди которой растет популярность потребления никотинсодержащей продукции, в том числе среди тех, кто не потреблял (не потребляет) табачную продукцию, — говорится в пояснительной записке.

Если данная инициатива будет принята, то закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года.

Вологодскую инициативу уже поддержали депутаты Законодательного собрания Ленинградской области. Найдет ли она поддержку у новосибирских парламентариев рассказал Infopro54 председатель комитета по госполитике Заксобрания, депутат Игорь Умербаев.

— Я сам не курю и другим не советую. Бесспорно, это очень вредная привычка. Но полный запрет на продажу никотинсодержащей будет малоэффективен. Наши люди умеют обходить все запреты, какими бы жёсткими они не были. Конечно, я не могу говорить за всех новосибирских депутатов, но, думаю, они поддержат мою точку зрения. Взрослых людей ограничивать смысла не вижу. Повторюсь, они найдут выход из любого затруднительного положения. А вот сделать все возможное для того, чтобы уберечь от этой вредной привычки наших детей и подростков, обязательно нужно. Одной из таких мер может стать полный запрет на торговлю сигаретами вблизи учреждений, где учатся и проводят время несовершеннолетние ребята. Нужно понимать, что у подрастающего поколения психика еще очень подвижная и поддающаяся чужому влияние и необходимо максимально отстранить от них все, что может причинить вред их здоровью, максимально усложнив доступ к этой продукции, — заявил Умербаев.

Напомним, в ноябре стало известно, что власти Вологодской области решили ограничить время продажи алкогольных напитков до двух часов в день. Так, с 1 марта 2025 года в регионе разрешат торговать алкоголем только с 12:00 до 14:00 по будням и в выходные. Также запрет не затронет новогодние каникулы, День Защитника Отечества, Международный женский день и День Победы. В остальные праздничные дни алкоголь в регионе не будут продавать совсем. Новосибирские общественники заявили о том, что жесткий запрет сформирует черный рынок.

Ранее редакция сообщала о том, что большинство новосибирцев поддерживают инициативу Минздрава РФ о пожизненном запрете продажи никотиносодержащей и табачной продукции тем, кому сейчас до 15 лет включительно. 

Фото freepik, автор: freepik

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Рубрики : Власть Бизнес

Регионы: Россия Новосибирск Вологодская область

Теги : Ограничение продажи сигарет Новосибирск


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