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В Новосибирске повышенный спрос на предметы первой медицинской помощи

  • 30/09/2022, 15:38
Автор:
аптечка первой медицинской помощи
В мэрии прокомментировали ситуацию с товарами для формирования аптечек первой помощи.

— Пик спрос на аптечки первой медицинской помощи в Новосибирске наблюдался в марте, когда удовлетворялись запросы, связанные со спецоперацией. Мы его прошли. Сейчас алгоритм работы понятен, ассортимент отработан. Повышенный спрос на предметы оказания неотложной медицинской помощи есть, но ажиотажа не наблюдаем. Работаем в штатном режиме, — сообщила в ходе пресс-конференции мэра начальник департамента по соцполитике мэрии Новосибирска Ольга Незамаева.

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Она уточнила, что сейчас законтрактованы все позиции по которым может возникнуть дефектура. От поставщиков получено подтверждение о готовности поставить заказ. Товар прибудет в город в течение ближайших трех дней. Что входит в контракт Незамаева не уточнила.

Аптечка для оказания первой помощи работникам включает в себя (приказ Минздрава от 15 декабря 2020 года № 1331н):

— медицинские маски;

—устройства для проведения искусственного дыхания «Рот-Устройство-Рот»;

— жгут для остановки артериального кровотечения;

— медицинские бинты;

—медицинские перчатки;

— лейкопластыри;

— спасательное покрывало;

— ножницы для разрезания повязок;

— салфетки марлевые медицинские стерильные.

Включать лекарственные препараты в состав аптечки для оказания первой

помощи работникам запрещено.

Домашнюю аптечку эксперты уже рекомендуют дополнить более широким спектром товаров, которые могут понадобиться до приезда врача:

— перевязочные материалы;

—материалы для обработки ран, ожогов, остановки кровотечений;

— лекарства, применяемые при простуде и гриппе;

— обезболивающие средства;

— лекарства для помощи при проблемах с животом;

— антигистаминные препараты;

— прочее: градусник, ножницы, пинцет, грелка, нашатырный спирт.

Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. На сегодняшний день цены на товары, которые входят в комплект для мобилизованных, выросли, как в магазинах, так и на онлайн-площадках. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть, отвечая на вопрос о финансовой поддержке мобилизованных со стороны города, неоднократно подчеркивал, что это входит в компетенции Минобороны РФ. Сегодня на пресс-конференции на просьбу журналистов прокомментировать рост цен на товары, которые новосибирцы, призванные по мобилизации должны взять с собой, глава города также рекомендовал задать эти вопросы в Минобороны.

 

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирской области приступили к розыску уклонистов от частичной мобилизации.

Фото pixabay — adexo_medical

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Рубрики : Власть Бизнес Медицина Город

Регионы: Новосибирск

Теги : Частичная мобилизация предметы первой медицинской помощи Аптечка первой помощи


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