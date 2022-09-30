В Новосибирске повышенный спрос на предметы первой медицинской помощи

— Пик спрос на аптечки первой медицинской помощи в Новосибирске наблюдался в марте, когда удовлетворялись запросы, связанные со спецоперацией. Мы его прошли. Сейчас алгоритм работы понятен, ассортимент отработан. Повышенный спрос на предметы оказания неотложной медицинской помощи есть, но ажиотажа не наблюдаем. Работаем в штатном режиме, — сообщила в ходе пресс-конференции мэра начальник департамента по соцполитике мэрии Новосибирска Ольга Незамаева.
Аптечка для оказания первой помощи работникам включает в себя (приказ Минздрава от 15 декабря 2020 года № 1331н):
— медицинские маски;
—устройства для проведения искусственного дыхания «Рот-Устройство-Рот»;
— жгут для остановки артериального кровотечения;
— медицинские бинты;
—медицинские перчатки;
— лейкопластыри;
— спасательное покрывало;
— ножницы для разрезания повязок;
— салфетки марлевые медицинские стерильные.
Включать лекарственные препараты в состав аптечки для оказания первой
помощи работникам запрещено.
Домашнюю аптечку эксперты уже рекомендуют дополнить более широким спектром товаров, которые могут понадобиться до приезда врача:
— перевязочные материалы;
—материалы для обработки ран, ожогов, остановки кровотечений;
— лекарства, применяемые при простуде и гриппе;
— обезболивающие средства;
— лекарства для помощи при проблемах с животом;
— антигистаминные препараты;
— прочее: градусник, ножницы, пинцет, грелка, нашатырный спирт.
Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. На сегодняшний день цены на товары, которые входят в комплект для мобилизованных, выросли, как в магазинах, так и на онлайн-площадках. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть, отвечая на вопрос о финансовой поддержке мобилизованных со стороны города, неоднократно подчеркивал, что это входит в компетенции Минобороны РФ. Сегодня на пресс-конференции на просьбу журналистов прокомментировать рост цен на товары, которые новосибирцы, призванные по мобилизации должны взять с собой, глава города также рекомендовал задать эти вопросы в Минобороны.
Ранее редакция сообщала, что в Новосибирской области приступили к розыску уклонистов от частичной мобилизации.
Фото pixabay — adexo_medical
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