Рост цен на продукты первой необходимости заморозили в Новосибирске

В Новосибирской области крупные торговые сети добровольно согласились заморозить рост цен на продукты первой необходимости. Меры по сдерживанию разработали в правительстве региона, прокуратуре и ФАС.

— Торговыми сетями взяты добровольные обязательства по ограничению цен на ряд социально-значимых продуктов питания первой необходимости: хлеб, молоко, овощи для приготовления борща, рыба, курица и так далее. Такие продукты отмечены специальными указателями, — сообщали в прокуратуре Новосибирской области.

В декабре этого года специалисты Новосибирскстата, Минпромторга и Минсельхоза региона помогли подготовить соглашение, а прокуратура организовала проверки «социальных полок».

Напомним, ритейлеры и производители начали фиксировать цены на некоторые виды картофеля. Договорённость о фиксации цен на немытый корнеплод в сетках весом 25 кг и диаметром от 50 до 80 мм произошла на федеральном уровне. Одними из первых на это пошли сети «Пятёрочка» и «Чижик», которые представлены в Новосибирске.

Ранее редакция сообщала о том, что после Нового года в Новосибирской области на 9-15 % вырастут цены на безалкогольные напитки. Подорожание коснётся широко представленных на прилавках региона напитки от «Черноголовки», «Садов Придонья», «Боржоми» и других производителей.