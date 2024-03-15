За пропавшую хаски объявили награду 40 тысяч рублей в Новосибирске

В Новосибирской области хозяева пропавшего более года назад пса объявили вознаграждение в 40 тысяч рублей. Хаски по кличке Норд исчез из Барышево Новосибирской области 6 февраля 2023 года.

Владельцы подозревают, что его могли похитить.

— Норд добрый, не агрессивный, легко идёт на контакт, может подойти к незнакомому человек. Ищем даже в соседних городах, — рассказали владельцы потерявшегося питомца в соцсетях.

Особые приметы собаки: худощавый, розовый нос с белым пятнышком, голубые глаза, хвост прямой. В день пропажи на нем был голубой ошейник.

Хозяева хаски просят его сфотографировать и придержать, если кто-то его увидит.

— За достоверную информацию о местонахождении Норда, либо нашедшему его вознаграждение 40 тысяч рублей, — заявляют владельцы пса.

Телефоны для связи: 89232267306 и 89232267307.

Ранее редакция сообщала о том, что среднеазиатская овчарка по кличке Геля, которую везли на поезде из Екатеринбурга, пропала в Новосибирске.