Марина Асаралиева: Личная инфляция может отличаться от общерыночной

Первый заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Марина Асаралиева в интервью корреспонденту Infopro54 прокомментировала специфику расчета инфляции, а также объяснила, почему искажается восприятие реального роста цен.

Нюансы восприятия инфляции

— Марина Валерьевна, при разговоре об инфляции больше всего вопросов вызывает то, откуда берутся цифры, которые транслируются как официальная инфляция. Почему они так отличаются от реальной, которую люди видят в магазинах и ощущают на своем кошельке?

— Когда мы говорим об общей инфляции в стране или регионе, речь идет о ценах на достаточно большой набор товаров и услуг. Инфляция рассчитывается Росстатом, в ее расчет входят, вы только вдумайтесь, около 570 позиций — это и продукты питания, и непродовольственные товары, и услуги. Показатель годовой инфляции — это, по сути, суммарный результат изменения цен за год по всем позициям. И, конечно, наша личная инфляция может отличаться от общей. Ведь потребительская корзина у каждого своя.

Но что еще важнее — люди склонны переоценивать инфляцию. Такова психология нашего восприятия. И так происходит не только в России, но и во всем мире. Мы часто запоминаем и замечаем товары, цены на которые выросли, и не замечаем те, которые подешевели. Например, мы с вами заметили, что за 2023 год достаточно сильно выросли цены на яйца. При этом наверняка вы не заметили, что в декабре прошлого года каждый пятый товар или услуга в Новосибирской области были дешевле, чем годом ранее. Это, например, гречка, макароны, молоко, подсолнечное масло, крупная бытовая техника (холодильники, стиральные машины), телевизоры и смартфоны. Но резко подорожавшие яйца врезались в память, и вы уверены, что все остальное дорожает так же быстро. Это обстоятельство, конечно, искажает общую картину цен. Кроме того, мы обращаем больше внимания на цены тех продуктов, которые мы покупаем часто. А инфляция, как я уже сказала, это все-таки суммарный показатель.

— Какая официальная инфляция была зарегистрирована в Новосибирской области в 2023 году? Как область «смотрится» по темпам инфляции в сравнении с другими регионами Сибири, РФ?

— Годовая инфляция в Новосибирской области в декабре составила 8,1%. Это выше, чем по Сибирскому федеральному округу (8,0%) и по России (7,4%). Самая высокая в Сибири инфляция отмечалась в Республике Тыва — 9,9%, а самая низкая — в Омской области (7,2%).

В целом в конце 2023 года рост цен в Новосибирской области начал замедляться. Тенденция сохранилась и в январе 2024 года.

Лидеры роста цен

— По вашим наблюдениям, какие товары, услуги были в лидерах по росту цен в 2023 году в Новосибирской области? С чем была связана эта динамика?

— Помимо уже упомянутых яиц, за прошлый год заметно выросли цены на подержанные иномарки. Причины — летнее ослабление рубля и августовский запрет на импорт популярных в сибирских регионах некоторых видов иномарок из Японии.

Существенно подорожала аренда жилья. Тут причина в высоком спросе. В Новосибирской области сосредоточены крупнейшие промышленные предприятия Сибири, которые в условиях недостатка работников привлекали иногородних специалистов. В результате в нашем регионе стоимость аренды квартир, особенно одно- и двухкомнатных, росла более быстрыми темпами, чем цены на другие услуги.

— Анализируете ли вы обоснованность этого повышения? К примеру, о ценах на яйца много говорили о картельном сговоре?

— Анализ обоснованности изменения цен — одна из функций Федеральной антимонопольной службы. Мы же в рамках проведения денежно-кредитной политики для обеспечения ценовой стабильности в целом по стране исследуем причины на стороне спроса или предложения, которые привели к изменению цен. Для этого мы общаемся непосредственно с производителями, с бизнес-объединениями, органами власти. Затем мы анализируем большой объем разнообразных факторов и, самое главное, отражаем в ежемесячных информационно-аналитических материалах об инфляции по стране в целом и в регионах. Эти материалы публикуются на сайте Банка России.

Что касается яиц. В нашей потребительской корзине всегда есть товары и услуги, цены на которые меняются часто и существенно. Из продуктов это в основном овощи и фрукты, где предложение и цены сильно зависят от урожая и его сохранности, а также продукция птицефабрик — там нередко случаются вспышки болезней птицы. Так и произошло осенью 2023 года с яйцами и куриным мясом. В стране из-за вспышек птичьего гриппа их предложение сократилось, а спрос остался высоким. Получился неожиданный всплеск цен. У нас в регионе предложение яиц также снизилось, потому что некоторые птицефабрики перешли на бройлерное направление. Это в том числе дало определенную прибавку к инфляции. Однако ситуация на этом рынке меняется быстро, правительство России также приняло соответствующие меры. Сейчас уже можно говорить о том, что ситуация с ценами на яйца стабилизируется — в области с начала года по конец февраля они подешевели почти на 5%.

Кратковременные всплески цен на локальных рынках могут происходить время от времени. При этом главное, чтобы цены на широкий круг товаров и услуг росли устойчиво низкими темпами. Тогда и всплески цен на отдельные товары будут гораздо ниже и не так болезненны.

Инфляционные тренды

— Какие основные инфляционные тренды проявились в России в 2023 году и продолжились в 2024-м? Какие факторы больше всего определяли динамику инфляции и почему?

— По итогам 2023 года инфляция по России составила 7,4%. И это меньше, чем в 2022 году — тогда цены выросли на 11,9%.

Однако, помимо годовых значений, мы принимаем во внимание и текущие темпы инфляции, которые во второй половине прошлого года начали расти. Основной причиной ускорения инфляции стал быстрый рост спроса, опережавший возможности расширения предложения. Спрос поддерживали в том числе высокие темпы кредитования и значительные бюджетные расходы.

Были и другие факторы, которые в разные месяцы приводили к росту цен. Например, ослабление рубля, наблюдавшееся летом и в начале осени. Напрямую это проявилось в том, что быстрее дорожали импортные товары — фрукты, одежда и обувь, иномарки. Однако, если смотреть глубже, ослабление рубля привело к увеличению расходов производителей, которые используют импортное оборудование или компоненты. Наглядный пример — отечественное автомобилестроение. Издержки производства новых машин значительно выросли, а высокий спрос на них позволил перенести этот рост в цены для покупателей. Была история с подорожанием моторного топлива из-за временной его нехватки на оптовом рынке и изменения параметров демпферного механизма. Вслед за ростом цен на бензин выросли транспортные расходы у производителей и поставщиков, что тоже вылилось в повышение цен на многие товары.

Еще одна причина ускорения роста цен в прошлом году — высокие инфляционные ожидания бизнеса и граждан. Исходя из собственных ожиданий инфляции, люди принимают решения о потреблении, сбережении и инвестировании, банки устанавливают процентные ставки, а предприятия — зарплату и цены. Поэтому высокие ожидания инфляции влекут рост фактической инфляции.

В этом году в феврале инфляционные ожидания населения снизились, по сравнению с январем, но все еще остались повышенными.

Чтобы привести инфляцию к цели, Банк России с середины 2023 года начал повышать ключевую ставку. С июля по декабрь 2023 года, как вы знаете, ее повысили более чем вдвое — с 7,5% до 16% годовых. На февральском заседании Совет директоров Банка России оставил ключевую ставку без изменений.

Спрос начал охлаждаться, рост цен замедлился

— Видите ли вы признаки замедления спроса на фоне повышения ключевой ставки?

— Да, эффект, хоть и не в полную меру, но уже начал проявляться в конце года. Наши решения отражаются на экономике не сразу, а через три-шесть кварталов. Это достаточно длинная цепочка: сначала мы повышаем ключевую ставку, вслед за ней растут рыночные ставки по кредитам и депозитам для населения и бизнеса. После этого постепенно меняется поведение людей — больше денег переводят на срочные вклады, начинают брать меньше кредитов. Уже в конце 2023 года мы видели признаки замедления спроса на кредиты, которые выдаются на рыночных условиях, и усиление притока средств во вклады. В результате спрос начал охлаждаться, рост цен замедлился. В начале 2024 года этот тренд продолжился.

Банк России своей политикой поддерживает баланс в экономике, чтобы суммарный внутренний спрос — потребительский, инвестиционный, спрос госсектора ― шел в ногу с ростом производства. Только в этом случае инфляция будет стабильно низкой, а экономика станет расти устойчиво.

По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция в целом по стране снизится до 4,0–4,5% в текущем году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

Марина Асаралиева в 1989 году окончила Новосибирский институт народного хозяйства, специальность «Финансы и кредит». В 1989-1992 годах работала экономистом, начальником бюро в финансовом отделе с правами заместителя начальника отдел на, «Бердском электромеханическом заводе». С 1992 по 1997 годы — заместитель начальника Бердского расчетно-кассового центра. В 1997-2006 годах — заместитель начальника, начальник, РКЦ «Советский» в городе Новосибирске. С 2006 по 2015 годы — заместитель начальника главного управления Центрального банка Российской Федерации по Новосибирской области. С февраля 2015-го — первый заместитель начальника Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации.