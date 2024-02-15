За раздачу просроченных продуктов будут штрафовать

За раздачу населению продуктов с истекшим сроком годности планируется ввести штрафы, передают «Известия», ссылаясь на законопроект, разработанный депутатами от партии «Единая Россия».

По сведениям издания, документом предлагается внести изменения в ч. 1 ст. 14.43 КоАП «Нарушение изготовителем, исполнителем, продавцом требований технических регламентов».

Таким образом, штрафе будут грозить фондам и некоммерческим организациям (НКО), которые ведут благотворительную деятельность и бесплатно раздают населению продукты питания. Предполагаемый размер штрафов варьируется от 10 до 20 тыс. руб. для должностных лиц, от 20 до 30 тыс. руб. для индивидуальных предпринимателей и от 100 до 300 тыс. руб. для юрлиц.

Авторы инициативы уверены, что она даст возможность свести до минимума «риски распределения небезопасной продукции (к примеру, пищевых продуктов с истекшим сроком годности) адресатам».

Отмечается, что документ будет вынесен на рассмотрение Госдумы в ближайшее время.

Ранее редакция сообщала, что депутаты фракции ЛДПР предлагали отменить НДС на продукты и бутилированную воду с истекающим сроком годности, если их бесплатно раздадут населению.