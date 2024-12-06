Информацию, привлекающую внимание пользователей, причислят к рекламе

Новый закон о рекламе, призванный обязать онлайн-рекламодателей отчислять в федеральный бюджет от 2% до 5%, находится на рассмотрении в Госдуме. В сети появились подробности документа.
Напомним, ранее стало известно, что федеральное правительство планирует ввести сразу две поправки в закон «О рекламе». Одна из них возлагает на распространителей интернет-рекламы обязанность платить налоговый сбор. Отчисления составят 3% от квартальных доходов от услуг по распространению рекламы в интернете. При этом в документе уточняется, что с федеральных теле- и радиоканалы, вошедших в первый и второй мультиплексы («Первый канал», «Россия 1», НТВ, «Матч ТВ», СТС, ТНТ, «Спас» и др.) налог взыматься не будет.
За счет полученных налоговых средств власти планируют поддерживать разработчиков софта, включенного в реестр отечественного программного обеспечения. Помимо этого, средства направят на поддержку «развития и функционирования информационных ресурсов», перечень которых должно будет установить правительство.
По мнению участников рынка, таким образом могут быть созданы неравные условия для компаний. Одна и та же информация может считаться рекламой на одной платформе и не считаться таковой на другой. А партнер юридической фирмы «Шумкин и партнеры» Евгений Шумкин уверен, что этот закон не только создаст дополнительную напряженность на рынке услуг, но и нарушит сам принцип свободной конкуренции.
Ранее редакция сообщала о том, что с 2025 года богатые новосибирцы будут платить налог на доходы по повышенной ставке. Повышенный НДФЛ будет взиматься с годового дохода от 2,4 млн рублей.
Фото freepik, автор: freepik
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