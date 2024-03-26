Строительство Северо-Сибирской магистрали оценили в 8 трлн рублей

Трасса Северо-Сибирской магистрали (Севсиб) прорабатывалась давно. Она идет от Нижневартовска на Белый Яр и далее на Таштагол. Это то ответвление, которое продвигает Межрегиональная ассоциация «Сибирское соглашение» (МАСС) ― сообщил глава исполкома Геннадий Гусельников на пресс-конференции. Кроме того, есть трасса от Нижневартовска на Белый Яр и далее на Усть-Кут — это старый Севсиб, который предполагалось построить еще в советское время.

По его словам, Институт экономики СО РАН высказал позицию о целесообразности развития Севсиба, в том числе в той конфигурации, которую предложила МАСС. Институт также поддержал проект развития Севсиба вместе с центрально-евроазиатским коридором. Это второй проект, который планируется провести через Тыву на Монголию и Китай.

— Чтобы исполнить поручение президента, мы опирались на автора Севсиба, профессора СГУПСа Валерия Воробьева. Сегодня мы закончили предварительную оценку целесообразности строительства обеих дорог в интересах всех субъектов, — сообщил глава исполкома ассоциации.

Геннадий Гусельников заявил, что обе железные дороги окупаемы в пределах 20 лет на грузовой базе, сформированной на сегодняшний день, без учета новой, которая неизбежно появится при реализации проекта.

— Для более детальной оценки нужна более объемная работа, которую наш проектный офис под руководством профессора Воробьева закончит в июне. Тогда мы получим проект с детализацией по видам продукции и направлениям ее доставки, — подчеркнул Гусельников.

Глава МАСС сообщил, что, по предварительным расчетам, километр трассы Севсиба на линии Сабетта – Новый Уренгой – Нижневартовск – Белый Яр будет стоить 691 млн рублей. Далее от Белого Яра на Таштагол и Урумчи 1 км дороги обойдется в 3 млрд рублей.

— Эта дорога пройдет в том числе по гористой местности, так как ученые нашли решение обойти природные и исторические ценности Республики Алтай, в том числе плато Укок, — пояснил он. — Общая стоимость Севсиба на сегодняшний день оценивается в 8 трлн рублей. Ориентировочная окупаемость вложений — 20 лет.

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