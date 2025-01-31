Агрессивный стиль вождения предпочитают четверть автолюбителей-новосибирцев

В Новосибирской области 28% водителей предпочитают агрессивный стиль вождения, что ставит регион на третье место в Сибири. Интересно, что сейчас этот показатель ниже, чем по результатам опроса 13-летней давности, когда агрессивный стиль вождения выбирали 35,5% опрошенных.

По данным опроса сервиса Дром, среди сибирских регионов наиболее агрессивную езду предпочитают в Кузбассе — 30% автовладельцев выбрали такой стиль вождения. На втором месте находится Омская область с 29% любителей быстрой езды. Четвёртое место занимает Иркутская область с 27% любителей быстрой езды, а пятое — Хакасия, где 26,7% водителей ответили, что любят «погонять».

Спокойный и размеренный стиль вождения наиболее популярен среди водителей Томской области и Красноярского края — по 74% опрошенных.

Водители отмечают, что стиль вождения во многом зависит от автомобиля и дороги.

В число регионов России, где водители любят «погонять», входят Воронежская область (37%), Татарстан (36%), Якутия (32%), а также Югра и Ростовская область — по 31% опрошенных автомобилистов отдали предпочтение этому стилю вождения.

Напротив, 77% водителей из Нижегородской области, Краснодарского края, Амурской и Московской областей предпочитают более спокойный стиль езды. Также 75% водителей в Забайкалье и Башкирии выбрали именно этот вариант ответа.

Напомним, с 1 января 2025 года в России выросли штрафы за нарушение правил правил дорожного движения.

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