Ученые провели анализ болотного газа на ускорительном масс-спектрометре в Новосибирске

Ученые НГУ проанализировали болотный газ, который был взят из сипов болот Ханты-Мансийского округа.

Анализ проводился впервые на ускорительном масс-спектрометре. Они хотели выяснить происхождение газа.

Отметим, что сипы — это заводи в ручье, из которых активно поднимались пузыри, насыщенные метаном.

Всего было предложены три гипотезы: «нефтяная», «мерзлотная» и «болотная».

В ходе исследований на ускорительном масс-спектрометре они обнаружили необычно большой изотопный сдвиг в метане, что подтвердило гипотезу о его «болотной» природе.

— «Болотная» гипотеза предполагала, что метан попадает в сипы из покрывающих около половины региона верховых болот, откуда он мигрирует с грунтовыми водами. Болота — основной природный источник метана на территории Западной Сибири, — объяснил Александр Сабреков, научный сотрудник НОЦ «Динамика окружающей среды и глобальные изменения климата» Югорского государственного университета.

По результатам исследований ученые заключили, что данный механизм транспорта метана действует и в других регионах, где его необходимо искать и изучать.

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