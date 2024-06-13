Ученые провели анализ болотного газа на ускорительном масс-спектрометре в Новосибирске

Ученые НГУ проанализировали болотный газ, который был взят из сипов болот Ханты-Мансийского округа.
Анализ проводился впервые на ускорительном масс-спектрометре. Они хотели выяснить происхождение газа.
Отметим, что сипы — это заводи в ручье, из которых активно поднимались пузыри, насыщенные метаном.
Всего было предложены три гипотезы: «нефтяная», «мерзлотная» и «болотная».
В ходе исследований на ускорительном масс-спектрометре они обнаружили необычно большой изотопный сдвиг в метане, что подтвердило гипотезу о его «болотной» природе.
— «Болотная» гипотеза предполагала, что метан попадает в сипы из покрывающих около половины региона верховых болот, откуда он мигрирует с грунтовыми водами. Болота — основной природный источник метана на территории Западной Сибири, — объяснил Александр Сабреков, научный сотрудник НОЦ «Динамика окружающей среды и глобальные изменения климата» Югорского государственного университета.
По результатам исследований ученые заключили, что данный механизм транспорта метана действует и в других регионах, где его необходимо искать и изучать.
Ранее редакция сообщала о том, что сварочного робота оснастят компьютерным зрением ученые в Новосибирске.
Источник фото: НГУ
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