Робот-учитель появится в школе Новосибирска осенью 2021 года

— Проект создания робота-учителя мы реализуем в консорциуме предприятий, в который входит 7 компаний, в том числе резиденты Сколково. Наша ГК является организатором консорциума, — напомнил на пресс-конференции в ТАСС управляющий директор группы компаний iVoice Technology Андрей Заворин.

В рамках подписанного соглашения срок реализация был обозначен 2020-2021 годами. Однако из-за пандемии начало проекта сдвинулось с 1 сентября на 1 февраля 2021 года.

— Работа идет. Мы используем все новации из сферы робототехники, создания искусственного интеллекта, речевых технологий. Думаю, что сможем представить рабочий прототип во втором полугодии 2021 года, — отметил Заворин.

Пилотной площадкой для тестирования разработки будет лицей №22 «Надежда Сибири». На первом этапе разработчики тестируют робота в ходе уроков по программированию и робототехнике. На второй фазе он сможет транслировать учебный материал по урокам иностранного языка, математики и т.д.

— Предполагается, что в перспективе робот-учитель будет доступен практически для любых уроков и внеурочных занятий. На данном этапе сдерживающим фактором является ограниченность необходимого контента, — говорит Заворин. — Среди задач, который мы ставим перед собой, — формирование открытого доступа для всех: учителей, учеников, кружковых и общественных объединений, комплектация содержания уроков, тестов и т.д, то есть унификация учебного процесса в инновационных сферах. Особенно это актуально для школ, где ведутся уроки программирования и робототехники.

Собеседник Infopro54 уверен, что сегодня преподавание в некоторых учебных дисциплинах сильно отстает и плохо адаптируется к изменяющейся обстановке. Ярким примером тому является программирование и робототехника. Унификация контента ведется несистемно, учебные заведения тратят огромное количество сил и средств на то, чтобы актуализировать его и поддерживать в надлежащем качестве.

— В рамках проекта «Робот-учитель» мы, по сути, создаем единую мультимедийную платформу, на базе которой все это будет реализовано. Софт станет предоставляться пользователям бесплатно или за небольшие деньги, — рассказывает Андрей Заворин. — Визуально это может быть любое робототехническое изделие. Мы взяли за основу, пожалуй, лучшего в мире на сегодняшний день серийного робота — Ubtech cruz. Его цена варьируется от 800 тысяч до 1,5 млн рублей. При условии эксплуатации в течение 3 лет затраты учебного заведения в год составят максимум 500 тысяч рублей. Если учесть, сколько школы тратят на интерактивные пособия, мультимедийные доски, робототехнические конструкторы, то это не много, такие затраты может себе позволить любая школа. В лице робота-учителя она получит и объект, и субъект обучения. За счет широкого функционала робот сможет заменять те же проекторы и мультимедийные доски.

Объем инвестиций в пилотный проект составляет около 100 тысяч долларов. Это инвестиции группы компаний iVoice Technology. Технологическим партнером проекта выступает корпорация Ubtech (Китай).

Фото pixabay.com, автор- TheDigitalArtist