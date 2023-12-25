Собственников заброшенной недвижимости в деревнях ищут в Новосибирской области

В Новосибирской области идет работа по поиску объектов недвижимости, которые стоят на кадастровом учете, но не имеют собственников. Об этом сообщила на пресс-конференции руководитель управления Росреестра по Новосибирской области Светлана Рягузова.

— Многие годы мы говорили, что если у гражданина существует документ, подтверждающий его право собственности на недвижимость, то он может прийти и внести информацию в реестр, когда осуществляет сделку. Сейчас, когда большинство объектов недвижимости в Новосибирской области уже внесены в реестр, мы видим, что есть определенное количество объектов, которые стоят на кадастровом учете, но не имеют собственников, — уточнила Рягузова.

По ее словам, чаще всего это объекты, расположенные в деревнях, собственники которых умерли, а родственники или вовремя не получили наследство, или в принципе не хотят заниматься оформлением.

Эксперт рекомендовала наследникам такой недвижимости все-таки выбрать время и внести данные в ЕГРН.

— Бывают разные ситуации. Законодательство постоянно меняется, в области строятся новые дороги, мосты и у вас может возникнуть желание произвести отчуждение и продать свое имущество, так как на вашем участке запланировано строительство. Чтобы потом не решать вопросы с наследством в судебном порядке, решите все заранее, — говорит Светлана Рягузова.

Ранее депутат заксобрания Новосибирской области предлагал поискать землю для льготников в заброшенных деревнях.