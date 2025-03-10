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За волонтерство можно получить баллы при поступлении в вузы

  • 10/03/2025, 18:30
Автор: Артем Рязанов
Волонтерские часы будут добавлять баллы при поступлении в вузы
Рассказываем, на каких мероприятиях их можно заработать.

При поступлении в вуз в 2025 году можно повысить свой балл не только за счет олимпиад. Каждый университет ежегодно определяет, какие именно достижения принимать во внимание при определении проходного показателя.

Так, например, волонтеры могут повысить баллы ЕГЭ путем участия в экологических мероприятиях, организованных при поддержке Российского экологического оператора.

— Например, если вы участвовали в мероприятиях, проводимых при поддержке РЭО и зарегистрированных на «Добро.рф», то можете накопить больше волонтерских часов, необходимых для получения баллов, — сообщил генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

К мероприятиям, где можно получить волонтерские часы, относятся:

  • Молодежный день Российского экологического форума.
  • Открытие очного этапа Зеленой премии и награждение её победителей.
  • Экологические акции в рамках образовательных школ.
  • Съезды экоцентров.
  • Экскурсии и субботники.

Чтобы получить дополнительные баллы за участие в волонтерской деятельности, необходимо приложить к документам, подаваемым в вуз, выписку из личной электронной книжки волонтера, которая должна подтвердить не менее 20 часов участия.

Важно отметить, что дополнительные баллы можно получить не только за волонтерскую деятельность, но и за различные индивидуальные достижения:

  • Спортивные. Принимаются во внимание призовые места в соревнованиях, наличие спортивного звания или разряда (чаще всего золотого или серебряного, реже бронзового), а также значок ГТО.
  • Творческие. Учитываются победы в конкурсах, как международных или федеральных, так и в тех, что проводятся самим вузом.
  • Образовательные. Оцениваются аттестат с отличием и медали «За особые успехи в учении» I и II степени.
  • Дополнительное образование. Рассматриваются обучение в профильном классе, участие в школьных элективах, образовательные программы в детских лагерях, подготовительные курсы при университете и даже посещение тематических кружков.
  • Для поступающих по целевой квоте. Важным фактором является участие в профориентационных мероприятиях, организованных заказчиком обучения.

Чтобы получить дополнительные баллы, необходимо предоставить документы, подтверждающие достижения. Это могут быть сертификаты, грамоты, дипломы, а также справки о волонтерской деятельности или участии в научных конференциях. Перед подачей документов рекомендуется уточнить у выбранного вуза, какие именно документы требуются, так как требования могут различаться.

Ранее редакция сообщала о том, что три новосибирских университета вошли в рейтинг лучших региональных IT-вузов. Всего в рейтинге участвовали более 300 учебных заведений.

Источник фото: Freepik / Автор — partystock

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Рубрики : Образование

Регионы: Новосибирская область

Теги : поступление вузы баллы


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