Глава Союза отцов прокомментировал избиение девочки-квадробера в Новосибирске

В парке «Арена» 9 марта группа школьников напала на девочку-квадробера. Нападавшие записали свои действия на видео, которое затем опубликовали в своём телеграм-канале. На видео видно, как несколько мальчиков прижали девочку к земле, заломили ей руки и надели наручники. Затем они сняли с неё маску и сожгли её.

Сергей Майоров, глава новосибирского Союза отцов, отметил, что такие радикальные действия абсолютно неприемлемы, независимо от мотивов нападавших.

— Это нужно пресекать, с этим нужно бороться. А родителям в первую очередь стоит больше внимания уделять своим детям, взаимодействовать с ними, объяснять, что можно, а что нельзя, — рассказал Сергей Майоров изданию Om1 Новосибирск.

Глава Союза отцов выразил возмущение по поводу нападения на девочку. Подчеркнув, что мужчины должны быть защитниками женщин, а не нападающими.

Майоров считает, что квадробинг — это просто детская шалость, которая не должна иметь серьёзных последствий и выходить за рамки приличия.

— Я ни разу не слышал и не видел, чтобы увлечение квадробингом привело к тяжёлым последствиям, психологическим расстройствам. В основном это просто развлечение: повеселились, разошлись, забыли. Поэтому бороться с этим явлением неправильно. Но и пропагандировать его тоже не стоит, — подчеркнул глава Союза отцов.

Подчёркивая важность гармоничного развития ребёнка, он отметил, что дети должны получать духовное, интеллектуальное и физическое развитие, посещая разнообразные кружки и секции. Это позволит им раскрыть свой потенциал и стать полезными членами общества.

Ранее редакция сообщала о том, что квадроберы Новосибирска осваивают новый тренд. Дети и подростки из-за жары исполняют свои трюки в водоемах.