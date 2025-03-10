«Электросигналу» продлили разрешение на строительство цеха металлообработки

Мэрия Новосибирска продлила АО «Электросигнал» разрешение на строительство нового цеха. Информация об этом появилась на сайте администрации города 10 марта. Это уже третье смещение сроков реализации проекта.

Напомним, в начале 2024 года совет директоров АО «Электросигнал» заключил договор подряда с ООО «НОВАК» для строительства корпуса цеха металлообработки площадью 1492,24 кв.метров на производственной площадке №2 на улице Добролюбова. Цех рассчитан на 30 человек, его проектная мощность— 37,5 тысяч изделий в год.

Сообщалось, что помимо строительства, компания проведет индивидуальные испытания и пусконаладочные работы оборудования на объекте. Совокупный объем инвестиций в проект на тот момент составлял 132 млн рублей.

В начале декабря генеральным директором АО «Электросигнал» назначен Вячеслав Горохов. Он сменит Николая Рычкова и приступил к своим обязанностям с 29 декабря.

Ранее редакция сообщала о том, что «Электросигнал» планировал создать на своей площадке промышленный парк.