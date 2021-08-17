В Новосибирске пройдут Национальный фестиваль и премия «Музыкальное сердце театра»

Национальный фестиваль и премия «Музыкальное сердце театра» были учреждены в 2005 году ведущими деятелями отечественного музыкального театра при поддержке Правительства Москвы. Это единственный из обращенных к широкой зрительской аудитории театральных конкурсов, фокусирующий внимание исключительно на музыкально-драматических спектаклях, современных операх, рок-операх, операх-драмах, саунд-драмах, мюзиклах, опереттах и экспериментальных формах, поощряющий их создателей и исполнителей.

Несколько лет назад вручение премии «Музыкальное сердце театра» было приостановлено, но в 2021 году после долгого перерыва премия и фестиваль представлены в новом формате. Мероприятия пройдут с 1 по 11 октября в Новосибирске, где сильны традиции музыкального театра, а достижения в сфере искусства отмечены различными профессиональными наградами.

Экспертный совет премии рассмотрел около 100 заявок. В шорт-лист вошли 14 спектаклей из 9 городов России. Номинантами стали государственные и независимые театры из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Северска, Барнаула, Кемерова, Уфы, Перми, Орла. Из шорт-листа жюри, куда с текущего года вошли члены Академии современного музыкального театра, выберет лучших по 18 конкурсным номинациям. Также будут вручены 4 специальные премии: «За поддержку», «За партнерство», «Премия зрительских симпатий» и «Гранд-премия за выдающиеся творческие достижения» (директору Свердловского театра музыкальной комедии Михаилу Сафронову).

В столице Сибири будут показаны 11 спектаклей на сценах Новосибирского академического молодежного театра «Глобус» и Новосибирского музыкального театра. Церемония награждения состоится 11 октября в 19.00 на сцене НОВАТ (Новосибирского государственного академического театра оперы и балета).

В фестивальной программе – совместный проект президента фестиваля и премии «Музыкальное сердце театра», народного артиста России, композитора Максима Дунаевского и Новосибирской государственной филармонии (10 октября в 19.00 на сцене Государственного концертного зала им. А. М. Каца).

Кроме фестиваля и церемонии награждения, новой важной частью проекта станет лаборатория с мастер-классами и презентацией проектов музыкальных спектаклей, в том числе совместно с «Союзмультфильмом». Куратор лаборатории – режиссер, лауреат Премии «Золотая Маска» Алексей Франдетти. Лаборатория музыкального театра и мастер-классы мэтров музыкального театра состоятся с 6 по 10 октября. Питчинг эскизов спектаклей – 11 октября.

Билеты на спектакли фестиваля можно приобрести:

— на сайте театра «Глобус»,

— на сайте фестиваля «Музыкальное сердце театра»