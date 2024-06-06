«Учимся в лужах, на голову падает потолок»: сильный ливень затопил учебный корпус НГУЭУ в Новосибирске

Студентам 2-го корпуса НГУЭУ сегодня даже не приходится выходить на улицу, чтобы понять, что на улице идет ливень. Осадки льются на головы учащимся прямо в учебных аудиториях.

― Учимся в лужах, на голову падает потолок. Пролито все с 4 по 2 этаж. В некоторых кабинетах совсем печально. Опасно, что вода стекает по электрической проводке, а здание не обесточено. У нас лекции идут, ― пожаловались в редакцию Infopro54 учащиеся.

Это уже не первое ЧП в корпусе вуза на улице Ломоносова. В мае во время града и урагана здание осталось без крыши. В вузе тогда пояснили, что крыша была временной и в корпусе производится ремонт.