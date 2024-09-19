Жителя Бердска взяли при попытке теракта в Белгородской области по заказу Украины

Жителя Бердска Новосибирской области задержали при подготовке к совершению теракта в Белгородской области. Действовал сибиряк по указанию украинских террористов, с которыми связался в одном из популярных мессенджеров. От своих кураторов он получил указание совершить теракт в приграничном районе.

Мужчина купил самодельное взрывное устройство и планировал заложить его возле одного из административных зданий, а затем привести в действие.

Действия злоумышленника пресекли оперативники УФСБ.

— Сотрудники УФСБ России по Белгородской области задержан с поличным при подготовке к совершению теракта гражданин России, уроженец Новосибирской области. Его противоправная деятельность была своевременно пресечена сотрудниками регионального УФСБ, — говорится в сообщении ведомства.

В отношении бердчанина возбудили уголовное дело по статьям о подготовке к теракту и незаконном хранении, приобретении и перевозке взрывчатых веществ. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Силовое ведомство устанавливает подробности преступления, а также других причастных к нему лиц.

Жители Бердска не в первый раз становятся «героями» криминальных сводок и попадают под статьи о терроризме и экстремизме. В начале этой недели во Втором Восточном окружном военном суде вынесли приговор бердчанину Евгению Ряполову*. На скамью подсудимых мужчина попал после попытки теракта в одном из новосибирских военкоматов. В ночь на 5 декабря 2023 года злоумышленник оставил на подоконнике военкомата взрывчатку, замаскировав ее в консервной банке. Бдительный охранник вовремя обнаружил взрывное устройство и вызвал силовиков.

Террорист попал на камеры видеонаблюдения, благодаря чему силовики оперативно установили его личность и задержали. Им оказался уже знакомый оперативникам по своим былым «подвигам» Евгений Ряполов из Бердска. Мужчина, ранее являвшийся сторонником праворадикальной идеологии, был осужден в 2016 году и отбывал наказание за хранение взрывчатки, которую планировал использовать для подрыва мечети. После освобождения националист устроился в солидный барбершоп, но не изменил своим преступным убеждениям.

Ранее редакция сообщала о том, что студент новосибирского колледжа, обвиняемый в участии в террористической деятельности, совершении диверсии, а также подготовке к совершению диверсии в войсковой части, получил 20 лет лишения свободы. Букет тяжких статей парень успел насобирать после того, как связался с украинскими террористами.

*внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.