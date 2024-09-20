«Большую» частную школу «РОСТ» в Заельцовском районе планируют ввести в 2026 году

Компания ООО «Развитие образовательных систем и технологий» («РОСТ»), которая возводит в Заельцовском районе Новосибирска одноименную частную школу, не могла получить экспертное заключение по проектной документации 8 месяцев. Об этом рассказал президент и совладелец холдинга TS Group, основатель школы «РОСТ» («Развитие образовательных систем и технологий») Александр Бойко.

— Сейчас идет серьезная задержка в реализации этого проекта. К следующему учебному году, как планировали изначально, открыть школу мы не успеем. Но в 2026 году обязательно запустим этот большой проект, — добавил Бойко.

Напомним, «большая» школа «РОСТ» строится на улице Победы вблизи Заельцовского бора. Площадь участка составляет 19,7 тысячи квадратных метров. Здесь, как обещает Бойко появится современное образовательное учреждение.

— На этой площадке очень большой перепад по высотам, 11 метров. Очень сложный каркас получился, поэтому здание тоже будет каркасное, что позволит обыгрывать пространство по любому сценарию. Такое здание — трансформер получится, — пояснил он.

Сейчас на объекте идет строительство спортивного зала. По словам Александра Бойко, это будет самый большой школьный спортивный зал в городе.

— Площадь зала позволит проводить соревнования любого масштаба в закрытом помещении. Там только баскетбольных площадки три, так что одновременно смогут заниматься три класса. Кроме того, у нас будет небольшой спортзал, предназначенный для начальной школы, — пояснил бизнесмен. — На наш взгляд, повышению уровня физической активности подрастающего поколения сегодня необходимо уделять особое внимание. Почти 90% выпускников школы имеют более двух хронических заболеваний. Мы за здоровое молодое поколение. Поэтому наш концепт таков: физическая нагрузка должна быть максимальной.

Учебный блок будет шестиэтажным, один из этажей — подземный. Площадь блока составит 4,7 тысячи квадратных метров, где разместятся 183 помещения.

В целом в новом образовательном учреждении будет создано 1100 школьных мест. Кроме того, около 5-6 тысяч человек смогут ходить в центр на дополнительные занятия. Общий расчетный объем инвестиций в проект — 2,2 млрд рублей.

Напомним, проект частного образовательного центра «РОСТ» Александр Бойко представил на инвестсовете Новосибирской области в 2019 году. На тот момент инвестиции в строительство самой школы (первый этап проекта) площадью 7 тысяч кв. м оценивались в 737 млн рублей с НДС. Второй этап предусматривал строительство спортивного блока площадью почти 4 тысячи кв. м. Стоимость объекта составляла 419 млн рублей, срок сдачи — 2023 год. Третий этап — блок дополнительного образования и пансионат площадью 4,7 тысячи кв. м. Объем инвестиций — почти 500 млн рублей. Срок ввода — 2025 год. Совокупный объем инвестиций в 2019 году оценивался в 1.6 млрд рублей.

Первый звонок в школе «РОСТ» прозвенел в сентябре 2021 года. Пока она работает во временном помещении в «Жуковке».

Ранее редакция сообщала о том, что Александр Бойко намерен запустить образовательную программу для собственников бизнеса.