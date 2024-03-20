Задержан экс-глава транспортного департамента мэрии Новосибирска Константин Васильев

Бывший начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Константин Васильев задержан. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

Как уточняется в сообщении, в ходе круглого стола с участием заместителя Генерального прокурора России Дмитрия Демешина, к нему обратился житель Новосибирска с жалобой на бездействие в строительстве дороги-дублера к жилмассиву «Плющихинский».

Демешин поручил инициировать уголовное преследование в отношении бывшего чиновника в связи с злоупотреблением им должностными полномочиями.

— В ходе проверки выяснилось, что Константин Васильев, без проведения проверочных мероприятий, злоупотребляя своими должностными полномочиями, в отсутствие подтверждающих целевое использование денежных средств документов и готовой проектной документации, согласовал отчет муниципального предприятия «Метро МиР», содержащий недостоверные сведения о выполнении работ по разработке проектно-сметной документации на сумму 48 млн рублей. В дальнейшем мер к возврату субсидии не принял, — говорится в сообщении прокуратуры.

По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия.

Напомним, начальника департамента и транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса Новосибирска Константина Васильева уволили по его заявлению в декабре 2023 года. До этого работу Васильева критиковали депутаты горсовета, которые требовали у мэра отправить подчиненного в отставку.

Вопрос о строительстве еще одного выезда из «Плющихинского» жилмассива депутаты и местные жители поднимают уже много лет. В качестве варианта рассматривалось продление улицы Потелицына до ул Доватора. Эти работы стояли в бюджете города на 2020 год. Общественники и депутаты заявляли, что более перспективно строительство еще одного выезда с микрорайона Плющихинский в сторону ул Лобова.