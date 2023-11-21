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Увольнения главы дептранса потребовали депутаты горсовета Новосибирска

  • 21/11/2023, 18:17
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Увольнения главы дептранса потребовали депутаты горсовета Новосибирска
Депутаты заявили о плохой работе подведомственного ему департамента.

Вопрос об увольнении начальника департамента транспорта мэрии Константина Васильева на заседании комиссии по контролю Совета депутатов поднял ее председатель Андрей Гудовский. «За» проголосовали все депутаты, принимавшие участие в заседании комиссии.

Отметим, что к главе транспортного департамента у депутатов традиционно возникало много вопросов. После летних каникул главными темами обсуждения были итоги и качество ремонтов дорог, тротуаров и мостов в Новосибирске, темпы строительства станции метро «Спортивная» и предоставление подрядчику 200 млн рублей, предстоящее повышение тарифа на транспорт и т.д.

— Решение обратиться к мэру с рекомендацией уволить главу департамента транспорта было принято в связи с плохой работой департамента. Это систематическое невыполнение рекомендаций сессии, невыполнение обращений депутатов по проблемам горожан, систематическое предоставление депутатам недостоверной информации, — перечисляет Андрей Гудовский в комментарии Infopro54. — Кроме того, это постоянная пыль и грязь в городе, неосвещенные улицы, неустановленные остановки, плохое состояние контактных сетей и трансформаторных подстанций троллейбусов и трамваев. И самое главное: нет предложений о том, как эту ситуацию исправить, нет предложений по финансированию.

По его словам, сейчас комиссия будет ждать ответ от мэра. По регламенту, он должен прийти в течение 30 дней, но депутаты надеются, что острота вопроса побудит мэра ответить раньше. На сессию горсовета, намеченную на 4 декабря, вопрос об увольнении Константина Васильева пока не выносится.

Кандидатур на место Константина Васильева у депутатов нет. Как подчеркнул Андрей Гудовский, назначение начальника транспортного департамента мэрии — полномочия главы города.

Напомним, Константин Васильев был назначен  на должность главы транспортного департамента в октябре 2021 года. До этого должность была вакантной несколько месяцев. Предыдущий начальник департамента Роман Дронов ушел с должности   в мае 2021 года. Источники редакции говорили, что поводом для ухода чиновника стали накопившиеся претензии к состоянию дорожной отрасли города.

Фото со страницы мэра Вконтакте

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Рубрики : Власть Транспорт Политика

Регионы: Новосибирск

Теги : увольнение Константин Васильев Горсовет Андрей Гудовский


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