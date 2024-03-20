В прокуратуре прокомментировали причины задержания Дениса Архипова

На личном приеме у заместителя Генерального прокурора России Дмитрия Демешина житель Новосибирска сообщил о злоупотреблениях должностных лиц МинЖКХ Новосибирской области при организации деятельности системы обращения с твердыми коммунальными отходами.

Судя по комментарию прокуратуры, речь идет банковской гарантии в размере 220 млн рублей, которую регоператор предоставлял при заключении контракта на 10 лет.

— Министр ЖКХиЭ Архипов Д.Н., зная, что ООО «Экология-Новосибирск» не исполнило свои обязательства не истребовал в бюджет данные средства, — отмечают в прокуратуре.

По материалам прокуратуры возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), проводятся следственные действия, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Напомним, регоператор ООО «Экология-Новосибирск» подписал контракт о создании в Новосибирской области системы по обращению с твердыми коммунальными отходами в 2018 году. В начале 2022 в отношении «Экологии-Новосибирск» была введена процедура банкротства. К ней компания подошла с долгами 1,8 млрд рублей. Участники рынка, эксперты и депутаты, говорили о том, что на рынке перевозок мусора возникли серьезные проблемы еще в 2019 году.

Ранее редакция сообщала о том, что министр ЖКХ Новосибирской области задержан.