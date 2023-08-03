Кондиционеры и посудомойки станут дороже при введении пошлин

Цены на кондиционеры, посудомоечные машины, а также другую бытовую технику, при условии введения ввозных пошлин, станут выше, пишет РИА Новости, ссылаясь на представителей ретейла.

Так, в компании Merlion отметили, что любое ограничение конкуренции, либо повышение пошлин, неумолимо приводит к удорожанию продукции.

По словам директора по продукту Starwind, относящемуся к торговой марке Merlion, Александра Галкина, на сегодняшний день в РФ отсутствуют предприятия, способные производить бытовые сплит-системы или посудомоечные машины полным циклом, поэтому принятие решения о повышении ввозной пошлины приведет к удорожанию цен для конечных покупателей. Галкин отметил, что рынок адаптируется под новые условия, однако объем ввоза при этом снизится.

Директор Института региональной экономики и межбюджетных отношений Финансового университета при правительстве РФ Павел Строев добавил, что повышение пошлин — это вынужденная мера, которая призвана развивать отечественное производство, поскольку для этого необходимы более выгодные внутристрановые условия.

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