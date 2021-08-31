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Сколько стоит франшиза?

  • 31/08/2021, 14:05
Бизнес
За что реально платят покупатели франшиз при заключении договора коммерческой концессии.

Денис Евстигнеев, эксперт по франчайзингу:

Новости Новосибирска— Франчайзинг — очень популярное сегодня направление. Одни предприниматели запускают франшизу, чтобы масштабировать бизнес, передав партнерам свою успешную бизнес-модель. Другие — покупают франшизы для того, чтобы снизить свой предпринимательский риск и запустить бизнес, опираясь на проверенную устойчивую бизнес-модель. Франчайзинг появился относительно недавно в нашей стране, и не для всех участников рынка является очевидным, сколько должна стоить франшиза и какие платежи должна в себя включать франчайзинговая программа. В нашей статье мы рассмотрим все основные платежи и взносы по франшизе и постараемся дать исчерпывающий комментарий по каждому из них.

Основные платежи

Итак, начнем, первый и самый главный платеж — это паушальный взнос. Это что-то вроде членского взноса, который покупатель франшизы платит за право присоединиться к сети. Паушальный взнос является единоразовой невозвратной суммой. Оплата обычно происходит на основании договора коммерческой концессии. Сама по себе невозвратность суммы должна намекнуть на тщательный анализ франшизы, которую вы покупаете. Взвесьте все за и против, прежде чем совершите этот платеж.

Следующий платеж, который присутствует практически в любой франшизе, — это роялти. Роялти является регулярным платежом, который покупатель франшизы вносит за право пользования всеми переданными элементами (товарный знак, ноу-хау, технологии и т. д.)

Роялти может взиматься по-разному:

— Процент от оборота — франчайзи ведет деятельность по франшизе, предоставляет отчет о полученной выручке, на основании чего происходит выставление счета и оплата процента от полученной выручки.

— Процент от прибыли — все то же самое, только доля учитывается от прибыли. Такой способ расчета я, например, на территории России не встречал. Это объяснить очень просто, основатель не хочет контролировать честность расчетов своего партнера и предпочитает брать для исчисления роялти более прозрачный показатель — выручку.

— Фиксированная сумма — покупатель франшизы платит фиксированную сумму в год или в месяц и ведет бизнес по франшизе. Встречается обычно в очень мелком бизнесе, в бизнесе, где не налажена или легко обходится система учета, а также в бизнесах с маленькой маржинальностью. Такой способ расчета роялти можно легко себе представить во франчайзинговых точках по продаже мороженного.

Следующий вид платежа мало распространен, но тоже встречается. Маркетинговый или рекламный взнос — это финансовая компенсация со стороны франчайзи каких-то федеральных общих рекламных активностей. Так как расходы на такую рекламную кампанию весьма высоки, а получателем выгоды от кампании являются в том числе и владельцы франчайзинговых точек, справедливо, чтобы франчайзи скидывались на такие кампании.

Скрытые платежи

Далее мы рассмотрим платежи, которые бывают скрыты в глубине договора коммерческой концессии и не сразу очевидны.

Наценка на оборудовании, мебели и расходниках — классический способ заработка для собственников франшиз.  Заранее уточните у франчайзера условия поставок и цены. Накладывает ли на вас франшиза какие-то ограничения по закупкам и выбору поставщиков. Если да — то есть риск, что вы будете все это покупать по завышенной цене.

Плата за обучение сотрудников — еще один неочевидный способ заработка. У франчайзинговых сетей часто открыты свои собственные обучающие центры для сотрудников. В этих центрах проходят обучение собственные сотрудники компании и сотрудники франчайзинговых филиалов. Для нашей с вами статьи важно, на каких условиях происходит обучение в таком центре. Если обучение бесплатно — повода для переживания нет. Если платно, то существует риск, что каждого нового сотрудника нужно будет обучать за свой счет. Проясните с франчайзером этот вопрос, чтобы не попасть в невыгодную ситуацию.

Штрафы — как бы странно это не звучало, но некоторые сети имеют постоянный приток средств через поиск несоответствий и штрафы франчайзинговым точкам. Для покупателя франшизы при анализе франчайзингового предложения будет сложно понять, какой подход у компании к штрафам, довольно сложно это понять и по франчайзинговому договору. Самый простой способ — это общение с другими франчайзи, которые уже работают в этой сети. Найдите возможность опросить держателей франшиз и уточните у них, как часто и по какому поводу у них собирают штрафы. Вам сразу все станет понятно.

Вот так выглядят стандартные платежи, которые обычно предполагает франчайзинговая программа. Теперь вы знаете, на что обратить внимание при изучении договора коммерческой концессии и при общении с продавцом франшизы.

Материал предоставлен пресс-службой Дениса Евстигнеева

Фото: pixabay.com автор: geralt

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Рубрики : Бизнес

Регионы: Россия Новосибирская область Новосибирск

Теги : франшиза роялти паушальный взнос договор бизнес


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