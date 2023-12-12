Рекламодателям

«Да здравствует то, благодаря чему мы…»: участок с легендарным лозунгом хоть отдать под строительство в Новосибирске

  • 12/12/2023, 17:59
Автор:
Участок с легендарным лозунгом хоть отдать под строительство в Новосибирске
Судьба гордости жителей Кировского района решится в конце недели.

Стенд в Кировском районе Новосибирска с лозунгом «Да здравствует то, благодаря чему мы — несмотря ни на что» может оказаться на стройплощадке. Предложение о перекодировании депутаты горсовета обсудят 14 декабря.

— За нашим знаменитым лозунгом меняют зону с озеленения на зону отдыха и оздоровления, ещё и красные линии двигают. Явно к застройке готовят. Это безобразие, — сообщила Atas.Info депутат Светлана Каверзина.

Земельный участок, на котором стоит стенд, хотят отдать под строительство коммерческой недвижимости. В беседе с журналистами Каверзина предположила, что на месте построят кафе, ресторан, либо гостиницу.

Стенд с лозунгом считается одной из достопримечательностей не только района, но всего города. Авторство фразы «Да здравствует то, благодаря чему мы — несмотря ни на что» приписывают советскому писателю-сатирику Зиновию Паперному. Якобы, этими словами он закончил свой юбилейный вечер в Центральном Доме литераторов в 1969 году.

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирский военный городок хотят лишить охранного статуса.

Фото с сайта prawdom.ru

904

Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирск

Теги : Стенд ликвкидация Кировский район застройка


ПроЗдоровье
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования

Erid:4CQwVszH9pWuJXibatZЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pWuJXibb7qЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pWuJXiauUEGrando - дом-небоскреб

Grando - дом-небоскреб

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pWuJXiauYeЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:4CQwVszH9pWuJXiaabiЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"
Заельцовская
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО «ЮГА-СТРОЙ»

Спецоперация на Украине

Госнаграду за участие в СВО получил сын депутата заксобрания Новосибирска
1/12/23 16:17
Омбудсмену удалось вернуть с СВО троих пленных новосибирцев
28/11/23 17:27
Первые FPV-дроны от новосибирских производителей поставят на СВО
22/11/23 18:02

До 20 декабря будут известны новые тарифы на тепло, воду и вывоз мусора в Новосибирске

В некоторых муниципалитетах рост составит 12,7%.
Читать далее >>

Ребенку с последствиями поражения спинного мозга требуется курсовое лечение

Необходимо собрать — 282 570 рублей.
Читать далее >>

Мэр дал подчиненным два дня, чтобы решить вопрос с маршруткой в Тихом поселке

Глава Новосибирска прокомментировал обращение жителей к Президенту.
Читать далее >>

Пихты по 15 тысяч рублей завезли в Новосибирск из Польши

В Новосибирске можно найти эти новогодние деревья и за 20 тысяч рублей.
Читать далее >>

Восстановить Тяжстанкогидропресс попросил Дмитрия Чернышенко новосибирский депутат

Предметное обсуждение вопроса намечено на пленарном заседании Госдумы.
Читать далее >>

Мисс НГУ-2023 стала Анастасия Данилова

Самую умную и красивую из студенток Новосибирского государственного университета выбирали в 28 раз.
Читать далее >>

Трамваи обновленной модели начнут выпускать в Новосибирске

Новые корпуса поступят в город в первом квартале 2024 года.
Читать далее >>

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко провел проверку в Новосибирске

Федеральный чиновник проверил готовность к открытию новой поликлиники в Краснообске.
Читать далее >>

Инвестиции в недвижимость Новосибирска: виды, риски, окупаемость

Получать доход от вложений можно разными способами. Один из них — инвестиции в недвижимость.
Читать далее >>

Жители Бердска пожаловались депутату на дорогую курицу

Он готовит жалобу в УФАС из-за «заоблачной» стоимость курятины.
Читать далее >>

Актуальный разговор

Елена Неклюдова, член совета, руководитель проекта «Партнерские технологии в бизнесе», руководитель комитета по партнерству Новосибирского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ»

Елена Неклюдова: Партнерские технологии не отбирают клиентов у профессиональных игроков рынка

Малый бизнес из-за дефицита ресурсов старается все вопросы решать самостоятельно, не обращаясь к специалистам.
Все материалы
ПроЗдоровье
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Более 79 млн рублей получили семьи участников СВО из Новосибирска
12/12/23 18:06
Общество
«Да здравствует то, благодаря чему мы...»: участок с легендарным лозунгом хоть отдать под строительство в Новосибирске
12/12/23 17:59
Общество
Задержан террорист, который подкинул взрывчатку в военкомат Новосибирска
12/12/23 17:52
Происшествия
Министру природных ресурсов нужны деньги на снос незаконной дамбы в Новосибирске
12/12/23 17:30
Город
Съедобные цветы начала выращивать компания в Новосибирске
12/12/23 17:23
Агропром Бизнес
Новосибирского водителя арестовали за ДТП с туристами в Республике Алтай
12/12/23 17:21
Право&Порядок
Губернатор Андрей Травников вручил награды землякам в Новосибирске
12/12/23 17:00
Город Общество
«Бабуль, давай быстрее кошелек»: группа подростков ворвалась в дом к ветерану под Новосибирском
12/12/23 16:46
Общество Происшествия
МЧС предупреждает о сильных заморозках в Новосибирской области
12/12/23 16:23
Общество
Депутаты хотят вернуть деньги, украденные из энергосистемы Новосибирской области
12/12/23 16:03
Бизнес Экономика
Буйного мужчину, который убил соседа по даче, задержали в Новосибирске
12/12/23 15:58
Происшествия
Соседка погорельцев погибла после пожара в Новосибирске
12/12/23 15:34
Происшествия
В Новосибирске нашли в гараже погибшего 60-летнего мужчину
12/12/23 15:21
Происшествия
Водитель троллейбуса обвинил в побоях начальника охраны депо в Новосибирске
12/12/23 14:49
Происшествия
Впервые оценят праздничное световое оформление магазинов и кафе в Новосибирске
12/12/23 14:33
Город
Главу новосибирского дептранса Васильева снимут с должности в течение двух недель
12/12/23 14:16
Отставки и назначения
С долгами Экологии-Новосибирск предлагают разобраться Генпрокуратуре
12/12/23 14:11
Бизнес Власть Город
До 20 декабря будут известны новые тарифы на тепло, воду и вывоз мусора в Новосибирске
12/12/23 13:24
Бизнес Власть Город
Систему удаленного мониторинга подачи тепла и электричества разработали в Новосибирске
12/12/23 13:22
Наука
Ребенку с последствиями поражения спинного мозга требуется курсовое лечение
12/12/23 13:03
Общество
Популярное
Почему не стоит торопиться с покупкой китайских авто
12/12/23 9:44
Дневная сонливость повышает риск развития болезни Альцгеймера
11/12/23 10:45
Домашние кошки могут стать причиной возникновения шизофрении у хозяев
8/12/23 11:43
Пенсия 2024: кто вправе выйти и какие условия необходимо выполнить
8/12/23 9:42
Сразу несколько новшеств ждут получателей пособий и маткапитала
7/12/23 10:59
Демограф Чесноков: сухой закон станет эффективной мерой повышения рождаемости
7/12/23 9:50
Новости компаний
Пользователям сервиса ВТБ в VK стали доступны новые опции
12/12/23 14:00
ВТБ перевел крупных клиентов в систему «ВТБ Бизнес-онлайн»
12/12/23 11:14
Сбер в Сибири собрал больше 4100 кг макулатуры в рамках акции «БумБатл»
12/12/23 10:48
Где сибирякам оформить кредит по честной ставке без скрытых комиссий
12/12/23 9:00
История преодоления: новосибирцы в числе первых увидели фильм об известном паралимпийце Олеге Крецуле
11/12/23 16:40
Спрос на средства от ОРВИ в Новосибирской области за год вырос на 50%
11/12/23 15:49

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Декабрь 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Ноя    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска