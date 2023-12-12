«Да здравствует то, благодаря чему мы...»: участок с легендарным лозунгом хоть отдать под строительство в Новосибирске

Стенд в Кировском районе Новосибирска с лозунгом «Да здравствует то, благодаря чему мы — несмотря ни на что» может оказаться на стройплощадке. Предложение о перекодировании депутаты горсовета обсудят 14 декабря.

— За нашим знаменитым лозунгом меняют зону с озеленения на зону отдыха и оздоровления, ещё и красные линии двигают. Явно к застройке готовят. Это безобразие, — сообщила Atas.Info депутат Светлана Каверзина.

Земельный участок, на котором стоит стенд, хотят отдать под строительство коммерческой недвижимости. В беседе с журналистами Каверзина предположила, что на месте построят кафе, ресторан, либо гостиницу.

Стенд с лозунгом считается одной из достопримечательностей не только района, но всего города. Авторство фразы «Да здравствует то, благодаря чему мы — несмотря ни на что» приписывают советскому писателю-сатирику Зиновию Паперному. Якобы, этими словами он закончил свой юбилейный вечер в Центральном Доме литераторов в 1969 году.

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирский военный городок хотят лишить охранного статуса.