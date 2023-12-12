Министру природных ресурсов нужны деньги на снос незаконной дамбы в Новосибирске

Министр природных ресурсов Евгений Шестернин провел совещание с депутатом, представителями жителей и мэрии Новосибирска по вопросу сноса незаконной дамбы у «Европейского берега». Об этом он сообщил в своем Телеграм-канале.

— Действительно, нет ничего более постоянного, чем временное. Временная техническая дорога для строителей стала постоянной дамбой для жителей, — отметил он в сообщении.

Шестернин подчеркнул, что в прошлом году тема незаконной дамбы уже поднималась. Ее обсуждали с мэрией города. А в этом году суд постановил провести экспертизу, чтобы понять степень угрозы водному объекту.

— Мы направим в профильные органы обращение с просьбой выделить деньги на снос незаконного сооружения, — говорится в сообщении.

Напомним, что природоохранная прокуратура направила в суд иск об освобождении реки Обь от самовольно возведенной дамбы на остров Высокий. В русле реки Обь без разрешительных документов возведено сооружение, расположенное на землях водного фонда, длиной около 95 метров и шириной от 5 до 8 метров, представляющее собой грунтовую насыть, в «теле» которой имеется две водопропускные трубы диаметром 200 мм.

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