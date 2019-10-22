Новосибирцы отправляют установку для БНЗТ в Китай

— Сейчас в мире одновременно строятся первые 5 клиник бор-нейтронозахватной терапии (БНЗТ). Возможно, в конце 2019 – начале 2020 года в них начнется лечение. Фактически мы находимся на этапе зарождения клинического внедрения методики БНЗТ в практику, — констатировал во время пресс-подхода на Всероссийской конференции по бор-нейтронозахватной терапии рака в Новосибирске ведущий научный сотрудник ИЯФ СО РАН, завлабораторией БНЗТ НГУ Сергей Таскаев.

Он напомнил, что в одной из клиник КНР сейчас планируется установка ускорителей, прототипом которых является разработка ИЯФ СО РАН. Речь идет о компактном ускорительном источнике нейтронов «Тандем-БНЗТ» на основе ускорителя-тандема с вакуумной изоляцией и литиевой мишенью.

Монтаж пилотной установки для китайской клиники завершается, через месяц намечена ее отправка из Новосибирска в КНР. Группа разработчиков института получает визы для сопровождения и настройки установки на месте размещения. Запустить в эксплуатацию ее планируется в феврале 2020 года. Ориентировочно в год на установке будет проводиться лечение 2-3 тысяч пациентов.

— Сама методика БНЗТ уже опробована на ядерных реакторах. Параметры пучка, которые получаются на таком ускорителе заряженных частиц, измерены на нашей установке и не вызывают сомнений или возражений. Мы провели успешные эксперименты с клеточными структурами и вылечили мышек, зараженных глиобластомой головного мозга человека. Насколько нам известно, во всех 5 клиниках сразу же начнется лечение пациентов, — добавил ученый.

По словам Таскаева, Россия не успела войти в список пилотных стран, где будут созданы установки для лечения онкологических заболеваний с помощью бор-нейтронозахватной терапии. Однако проект по созданию центра БНЗТ в Новосибирске разрабатывается уже несколько лет. Сейчас он включен в программу «Академгородок 2.0». Ученый заявил, что установка, которую хотелось бы построить в Новосибирске, будет еще лучше, чем та, что ИЯФ сейчас отправляет на экспорт. Работа над ее совершенствованием продолжается постоянно.

Директор ИЯФ СО РАН Павел Логачев напомнил, что методика БНЗТ объединяет много дисциплин и специалистов из разных сфер науки. Все они заинтересованы в продвижении и популяризации этой методики.

— Среди задач, которые нам также предстоит решить: разработка и создание эффективного отечественного препарата для адресной доставки бора-10 в опухолевые клетки, увеличение адресности доставки. Еще один актуальный вопрос — подготовка специалистов для работы с методом БНЗТ, — говорит Логачев.

Он также уверен, что количество источников БНЗТ в ближайшие годы вырастет и что Академгородок примет в этом процессе самое активное участие.

Сегодня несколько лабораторий НГУ занимаются различными исследованиями, связанными с методикой БНЗТ. На физическом факультете университета с 2019 года запущена магистерская программа «Ядерная медицина».

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