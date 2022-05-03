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«Рекрутинг в фокусе» или как работать с кадрами в ситуации неопределенности

  • 03/05/2022, 10:41
новости Новосибирска
Этой теме было посвящено апрельское заседание Клуба Директоров.

В России стабильна неопределенность. Эта неопределенность накладывает отпечаток на все аспекты бизнеса. Самый чувствительный аспект — это персонал, сотрудники компаний. И поэтому именно сейчас важно четко сформулировать политику найма в компании. И определить свои фокусы внимания в этой политике.  И, возможно, какие-то фокусы могут стать магическими. Например, автоматизация или развитие HR- бренда.

Спикер Салостий Екатерина («АВИТО», региональный представитель Авито Работа в СФО) подробно рассказала директорам о том, что происходит на рынке труда сегодня. Ситуация изменилась за последние два месяца. Сейчас вакансий стало меньше, а активность соискателей выше. Падение крупного бизнеса высвобождает рабочие места и сокращает ставки, отсюда поиск работы соискателями. Средний и мелкий бизнес пока страдает меньше: сотрудников и штатное расписание не сокращали. На рынке труда меньше всего нужны соискатели без опыта. Работодатели сегодня хотят уже готовых, опытных сотрудников, компании не готовы вкладывать деньги в обучение и развитие персонала в ситуации экономической нестабильности. А соискатели наоборот, готовы обучаться, идти в новые для себя направления. База резюме выросла в два раза, и соискатели уже поняли, что им надо снова научиться «себя продавать». Екатерина подробно рассказала про фокусы рекрутинга этого года: автоматизации рекрутинга — чат-боты, ежедневная аналитика, автоматизированные выплаты сотрудникам по запросу.

Эксперт Бурденюк Евгений, учредитель и директор девелоперской компании «Отелит» поделился своим взглядом собственника на рекрутинг. Неопределенность в бизнесе была, есть и будет всегда.

— Надо уже привыкнуть к этому и выстраивать стратегию просто с учетом постоянной неопределенности и сложностей, связанных с ней. Это необходимо учесть и плыть против течения, начать смотреть не в сторону минимизации, а в сторону развития. Это сложно, сильно давит, прежде всего, информационное поле. Но вся «паника в голове».  Будьте критичными, думайте про развитие и ищите варианты творческие, нестандартные, те, которых ранее никогда не было у вас. Фокус внимания на неординарность, — уверен Бурденюк.

Анна Шабалина, менеджер по подбору персонала ООО «Камелот -А» («КДВ», «Ярче!», «Яшкино» и др) рассказала про систему рекрутинга в их компании, про плюсы и минусы сегодняшнего состояния рынка труда. Отметила, что приток качественных кандидатов увеличился, что есть выбор, и это дает возможность компании выбрать лучших. Их фокус в рекрутинге на то, чтобы формировать кадровый резерв, брать кандидатов на руководящие должности из своих сотрудников.

Елена Гайказян (Теличко), руководитель Сибирского региона компании «Coleman Group» привела много статистических, исследовательских данных по вопросам рекрутинга, по аспектам мотивации сотрудников и соискателей. Важный фокус сегодня: спрашивать сотрудников «Чем компания может помочь вам?» Оказывать психологическую помощь персоналу, создавать лояльную и благоприятную среду для работы, чтобы сотрудники минимизировали свою тревогу, панику.

Елена представила ТОП-5 методов для поддержки сотрудников:

  • Психологическая поддержка сотрудников
  • Регулярное информирование сотрудников
  • Регулярные встречи команды для обсуждения текущих дел и поддержания дружественной атмосферы в коллективе.
  • Предоставление сотрудникам возможности самостоятельно выбирать формат работы
  • Встречи вне офиса в неформальной обстановке: кафе, совместные занятия спортом.

Эксперт также рассказала, что HR- эксперты, судя по опросам, ожидают от рынка труда в этом году следующее:

  • Рост зарплатных ожиданий кандидатов
  • Сложности с командировками
  • Падение лояльности сотрудников
  • Конфликты между сотрудниками, имеющими разную точку зрения на текущую мировую ситуацию.

Участники заседания активно обсуждали тему рекрутинга, задавали вопросы спикерам и экспертам, рассказывали свои кейсы, которые они уже использовали за эти пару месяцев.

По окончании заседания все поучаствовали в традиционном розыгрыше от партнеров Клуба Директоров, получили призы и подарки.

Спасибо спикерам и экспертам, участникам и партнерам Клуба Директоров!

Следующее заседание клуба 26 мая 2022 года. Следите за анонсом!

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Рубрики : Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : рынок труда кадры бизнес


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