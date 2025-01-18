Телефонные мошенники украли аккаунт на «Госуслугах» у новосибирского пенсионера

Сотрудники УФСБ спасли от телефонных аферистов пенсионера из Новосибирска. Злоумышленники начали заваливать пожилого мужчину звонками в WhatsApp и Telegram. Они представлялись сотрудниками правоохранительных органов и различных госучреждений. Введя сибиряка в заблуждение, мошенники обманным путём получили доступ к его аккаунту на «Госуслугах».
Под якобы выявленной ими угрозой потери имущества и финансов «следователи» пытались заставить пенсионера продать личный автомобиль по заниженной цене за 3 млн рублей с последующим переводом денег на «безопасный счёт».
Попытку мошенничества в отношении пожилого новосибирца своевременно предотвратили сотрудники УФСБ.
— В последующем по используемой мошенниками типовой схеме гражданин мог лишиться недвижимости, для возвращения которой ему могло быть предложено совершение диверсии или иного преступления, — пояснили в пресс-службе регионального ведомства.
В УФСБ так же отметили, что действовали преступники, предположительно, с территории Украины.
После произошедшего силовиками проводятся оперативно-следственные мероприятия по выявлению и пресечению других эпизодов противоправной деятельности участников «телефонного мошенничества».
Ранее редакция сообщала о том, что УФСБ ликвидировало в Новосибирске банду телефонных мошенников, обманувших новосибирцев на 40 млн. Злоумышленники вербовали и координировали дропов, а так же руководили курьерами. После задержания троих участников преступной группы силовики продолжили мероприятия по установлению их подельников.
Фото предоставлено пресс-службой УФСБ по Новосибирской области
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