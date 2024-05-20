Закинем удочки: в Оби в Новосибирске разрешили ловить рыбу

Сегодня, 20 мая, жители Новосибирска могут свободно ловить рыбу в реке Обь. Однако стоит учесть, что на акватории Новосибирского водохранилища запрет на рыбную ловлю пока ещё действует.
Напомним, что с 20 апреля по 20 мая была запрещена рыбалка в Оби и её притоках. Разрешалось ловить рыбу только с берега, используя одну донную или поплавочную удочку. С 20 мая запрет сняли, но только для Оби.
На акватории Новосибирского водохранилища запрет будет действовать до 10 июня, а на некоторых участках — до 15 июня.
Ранее редакция сообщала о том, что изменили адрес выдачи разрешений на охоту в Новосибирске.
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