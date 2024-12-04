В Новосибирске 40 процентов новостроек продается в рассрочку

В нынешней экономической ситуации почти 70% российских застройщиков рассматривают рассрочку, как один из основных инструментов продажи квартир. Об этом свидетельствует анализ базы сервиса для сделок с недвижимостью TrendAgent, отмечает независимый аналитик рынка недвижимости Новосибирска Сергей Николаев.

По его словам, отмена массовой льготной ипотеки заставила первичный рынок напрямую конкурировать с вторичным жильем. И перевес в этом случае произошел в сторону готовых квартир. Там и цены ниже, и покупателю не нужно ждать год или полтора до ввода дома в эксплуатацию. Помимо этого, полностью отсутствуют риски попадания в долгострой, а квартиру можно увидеть «вживую», а не картинке.

Однако подавляющее большинство застройщиков не может скинуть цены до уровня вторички, поэтому у них остается лишь один инструмент для привлечения покупателей — рассрочка. Доля продаж в рассрочку на рынке новостроек Новосибирской агломерации уже достигла 40%.

— Самым распространенным вариантом на рынке Новосибирска является рассрочка до конца строительства. Вход в сделку, он же первоначальный взнос, составляет от 15% в концерне «Сибирь», до 60% в отдельных объектах «Юнит» (Скандиа) и «Расцветай». Средневзвешенный ПВ — 35%, — объясняет эксперт.

Оставшийся платеж, как правило, предлагается выплачивать равными долями ежемесячно или ежеквартально. Регулярные выплаты продолжаются до окончания строительных работ и ввода жилья в эксплуатацию или до самой выдачи ключей.

Дальнейшие выплаты у некоторых застройщиков будут напрямую зависеть от квадратуры приобретаемой квартиры. Как правило, девелоперы прописывают полный расчет по кредиту в течение года после сдачи дома без повышения цены кредита. Максимальная рассрочка, которую сейчас можно найти в регионе, 5 лет. Однако по истечение второго года регулярных выплат сумма платежей возрастет на 14%. Еще один девелопер готов выдать покупателю ключи при покупке жилья в рассрочку только после оплаты 60% стоимости жилья.

— Наиболее активно при продаже квартир застройщики сегодня используют такой инструмент, как рассрочка или отсрочка. Не скажу, что это глобально влияет на ситуацию, так как люди не готовы, особенно в нынешней ситуации неопределенности, идти на такие предложения. Об этом говорит и тот факт, что предложение на рынке очень сильно уменьшилось. Многие инвесторы ушли с рынка недвижимости в поисках каких-то продуктов, — ранее комментировал Infopro54 Михаил Чайко, эксперт агентства недвижимости «Жилфонд».

Напомним, в октябре жители Новосибирска и Новосибирской области потратили на новостройки 7,4 млрд рублей, купив 1056 квартир. В сентябре новосибирцы купили 1317 квартир на общую сумму 9 млрд рублей. При этом средняя стоимость квадратного метра в Новосибирской области выросла до 140,4 тыс. рублей.

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