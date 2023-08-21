Заключенный, сбежавший к дочери в Новосибирске, получил новый срок

ЧП случилось в колонии-поселения в Ленинском районе Новосибирска. 47-летний заключенный на пятый день своего пребывания так соскучился по дочери, что решил совершить побег. Мужчина порвал металлическую сетку и оказался на свободе. Добежать он планировал до одного их сел в Ордынском районе.

Через 9 часов беглеца задержали в Дзержинском районе. Дочь он так и не увидел.