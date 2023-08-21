Заключенный, сбежавший к дочери в Новосибирске, получил новый срок

ЧП случилось в колонии-поселения в Ленинском районе Новосибирска. 47-летний заключенный на пятый день своего пребывания так соскучился по дочери, что решил совершить побег. Мужчина порвал металлическую сетку и оказался на свободе. Добежать он планировал до одного их сел в Ордынском районе.
Через 9 часов беглеца задержали в Дзержинском районе. Дочь он так и не увидел.
— Ленинский районный суд вынес приговор в отношении 47-летнего, ранее судимого гражданина, совершившего побег из исправительной колонии. Он признан виновным по статье «Побег из мест лишения свободы, совершенный лицом, отбывающим наказание». Суд приговорил мужчину к лишению свободы на срок 1 год 7 месяцев, с отбыванием наказания в колонии строгого режима, — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.
Фото: ru.freepik.com — mb-photoarts
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