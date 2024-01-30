Заключительный этап ввода проекта «Чистый воздух» в Искитиме начнется с 2026 года

В Искитиме запуск проекта «Чистый воздух» будет проходить в два этапа.

Заключительный этап будет проводится с 2026 по 2030 год.

— Каждый год до 2030 года мы должны снижать 5 тысяч тонн загрязняющих веществ, — сказал Юрий Марченко, заместитель министра природных ресурсов и экологии Новосибирской области на пресс-конференции.

На данный момент проведены исследования и разработан план мероприятий. В план, например, входит строительство котельных.

— Про деньги пока говорить рано. По ценам 2023 года — это более 1 миллиарда, — отметил Марченко.

Ранее редакция сообщала о том, что Искитим подключен к федеральному проекту «Чистый воздух».