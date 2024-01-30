Заключительный этап ввода проекта «Чистый воздух» в Искитиме начнется с 2026 года

В Искитиме запуск проекта «Чистый воздух» будет проходить в два этапа.
Заключительный этап будет проводится с 2026 по 2030 год.
— Каждый год до 2030 года мы должны снижать 5 тысяч тонн загрязняющих веществ, — сказал Юрий Марченко, заместитель министра природных ресурсов и экологии Новосибирской области на пресс-конференции.
На данный момент проведены исследования и разработан план мероприятий. В план, например, входит строительство котельных.
— Про деньги пока говорить рано. По ценам 2023 года — это более 1 миллиарда, — отметил Марченко.
Ранее редакция сообщала о том, что Искитим подключен к федеральному проекту «Чистый воздух».
Фото: Freepik — lifeforstock
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