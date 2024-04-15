На одной из улиц ограничат движение в Новосибирске

Временное ограничение движения для автомобилей вводится в Центральном районе по улице Советской.
Как сообщает городская администрация, ограничение связано с проведением ООО «НТСК» работ на теплотрассе.
— По 25 апреля на 6 метров сужается проезжая часть улицы Советской в районе жилого дома № 40, — говорится в сообщении. Мэрия отмечает, что водителям авто необходимо быть внимательными.
Напомним, что в Новосибирской области продлен запрет на движение транспорта по двум дорогам. Причина — паводок.
Ранее редакция сообщала о том, что с 15 апреля меняется посадка/высадка на трех маршрутах в Новосибирске.
Источник фото: Freepik / Автор: freepik
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