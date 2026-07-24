Более 132 млн направят на дорогу к «Клюквенному» в Новосибирске

ГКУ «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области» объявило аукцион на строительство первого этапа дороги к микрорайону «Клюквенный» в Калининском районе. Новая трасса пройдёт от существующей магистрали в сторону жилмассива и обеспечит транспортную доступность будущих новостроек. Начальная цена контракта составляет 132,6 миллиона рублей. Заявки от подрядчиков принимаются до 10 августа, победитель станет известен 13 августа.

Согласно проектной документации, первый участок дороги будет двухполосным, его длина составит 423 метра, а расчётная скорость ограничена 60 км/ч. В дальнейшем трасса станет частью магистральной улицы общегородского значения.

Подрядчику предстоит подготовить территорию, обустроить земляное полотно и насыпи, проложить велодорожки, установить искусственные сооружения и организовать безопасность движения. Всего работы разбиты на четыре этапа, завершить их планируют к середине июля 2027 года.

Напомним, что в новом микрорайоне в Калининском районе на площади более 200 га до 2033 года предполагается возведение свыше 1 млн кв. м жилья. Освоение территории запланировано в три этапа. На первом появится 541 тысяча «квадратов». Также в микрорайоне построят пять детских садов, три школы, поликлинику с подстанцией скорой помощи, а в перспективе — политехнический колледж на 2,5 тыс. учащихся и парковые зоны общей площадью 34 гектара.

Ранее редакция сообщала о том, что торги по трем участкам КРТ в микрорайоне «Клюквенный» неоднократно считались несостоявшимися.