Закончен ремонт знаменитой лестницы у Речного вокзала в Новосибирске

Закончен ремонт знаменитой лестницы у Речного вокзала. Об этом сообщает мэрия Новосибирска.

— Выполнен демонтаж конструкций, находившихся в аварийном состоянии. Произведено обустройство новых лестничных маршей и промежуточных площадок из монолитного бетона. Восстановлены геометрические параметры ступеней, обеспечена их одинаковая ширина и высота. Это позволило открыть лестницу для пешеходов, — говорится в сообщении.

Ремонт лестницы продолжился в сентябре: проведены работы по облицовке гранитными плитами ступеней, промежуточных площадок и парапета, обустроен спуск для колясок и тележек.

Напомним, ремонт лестницы на остановочную платформу «Речной вокзал» (спуск №1) был начат еще в 2022 году. Стоимость работ тогда оценивалась почти в 800 тысяч рублей. Контракт с прошлой строительной организацией (ООО «Галактика») мэрия расторгла в марте. В апреле текущего года местные жители повесили гневный плакат на разрушенную лестницу у Речного вокзала с требованием завершить ремонт. Позже мэр Новосибирска Анатолий Локоть поручил отремонтировать лестницу на Речном вокзале до Дня города. На эти цели было выделено 1,1 млн рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что начался ремонт лестницы у Речного вокзала в Новосибирске.