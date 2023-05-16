«Каленым железом» предлагает бороться с лесными пожарами министр природы Шестернин

По данным министра природных ресурсов и экологии Новосибирской области Евгения Шестернина, с начала этого сезона в регионе произошли 216 лесных пожаров. Это почти на 15% меньше, чем в прошлом году. Возгорания зафиксированы в лесах на площади 1638 гектаров. Лидером стал Кыштовский район — там произошло 46 лесных пожаров. В Чулымском районе лес тушили 23 раза, в Убинском — 20, в Сузунском — 13, в Венгеровском — 12.

— Основная причина пожаров, если официально говорить, это переход огня с земель сельхозназначения, муниципальных образований, линейных объектов и так далее. Процентов 70-80 — это рукотворные, — сообщил Евгений Шестернин. — То есть люди позволяют себе дискуссии по поводу пала, приводя примеры своего «исторического наследия». Дед поджигал, отец поджигал — и я буду. Это каленым железом надо или административным наказанием. Брошенные земли сельхозназначения создают тоже большую проблему.

Возгорания в лесах Новосибирской области ищут с помощью видеонаблюдения, пешего патрулирования 386 маршрутов, малой авиации и космического мониторинга.

— Нужно установить в труднодоступных районах лесопожарные станции, сформировать дополнительные авиаотряды в Северном, Кыштовском районах. И нужны в отрядах новые сотрудники. Потому что средний возраст сотрудников, принимающих участие в тушении пожаров, составляет 50 лет, — говорит министр природы.

В этом пожароопасном сезоне были возбуждены 3965 административных дел. Жесткие меры будут приняты к сельхозпроизводителям, которые допускают сельхозпалы. Реестр нарушителей уже лежит на столе губернатора.

Противопожарный режим в регионе в этом году действует с 24 апреля по 23 мая. При необходимости его могут продлить.

Ранее редакция рассказывала о том, что в этом году аграриев начнут лишать господдержки за сельхозпалы, а в следующем в самых горимых районах могут запретить весеннюю охоту.