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Прокуратура Новосибирской области оспаривает продажу активов «Сибсельмаша»

  • 10/12/2024, 11:30
Автор: Юлия Данилова
Прокуратура Новосибирской области оспаривает продажу активов «Сибсельмаша»
Суд наложил арест на движимое и недвижимое имущество 15 ответчиков, расположенное на площадке предприятия

В Арбитражный суд Новосибирской области поступил иск региональной прокуратуры к 15 ответчикам: московским ООО «Меркас» и ООО «Перспективные строительные решения», а также новосибирским ООО «Актив» (две компании с разным ИНН), ООО «Актив-Недвижимость», ООО «Промышленная сетевая компания», ООО «Академфарм», ООО «Энергетическая сетевая компания», ООО «Сибирский оптовый центр», ООО «Сибэнергопром», ООО «НПП «АИнжиниринг», ИП Владимиру Наумову, ИП Ольге Новоевской, ООО «УК «СТМ Сервис» и мэрии Новосибирска.

Ведомство требует признать недействительными сделки по купле-продаже активов, расположенных на территории ОАО «НПО «Сибсельмаш», а также настаивает на их обращении в собственность Российской Федерации. Судя по материалам суда, прокуратура взыскивает с компаний как недвижимое имущество (земельные участки, объекты недвижимости), так и движимое (краны, автомобили, оборудование). Суд принял иск к рассмотрению и наложил на имущество компаний арест, а также запретил собственникам совершать с имуществом сделки и действия, направленные на ухудшение его состояния.

Редакция Infopro54 обзвонила компании, имущество которых оказалось под арестом после иска прокуратуры. Несколько респондентов сообщили, что узнали об этом случайно. Собеседники подчеркнули, что приобретали активы на законных основаниях. Один собеседник сообщил, что привлекал кредитные ресурсы для приобретения имущества, которое оценивал банка. Пока у предпринимателей нет никакой информации о том, что будет с их активами, будут ли они выкупаться и по какой цене.

Собственник и директор «Сибэнергопром» Николай Белкин рассказал Infopro54 о том, что узнал об аресте имущества случайно: от фирмы, которая занимается мониторингом судебных дел.

— Перед покупкой актива мы привлекали юристов, изучали — все было законно. Приобретать недвижимость за большие деньги и при этом нарушать закон — это самого себя кусать за руку. Сделку мы заключали с компанией «Актив», которая приобрела недвижимость у компании «Меркас». С момента покупки мы уже инвестировали в модернизацию цеха определенную сумму, чтобы улучшить его состояние, так как заинтересованы в стабильности работы производства. Мы производим комплектующие ЖБИ для энергетиков, которые обогревают Новосибирск, — пояснил он.

Напомним, в январе 2024 года Сергей Семка, на тот момент занимавший должность заместителя губернатора, сообщал, что у новосибирского «Сибсельмаша» появились два варианта развития. «НПО «Курганприбор», который занимается тем же, чем раньше занимался «Сибсельмаш», работает в отрасли боеприпасов и спецхимии, предлагает передать предприятие ему. Второй вариант — вернуть предприятие в федеральную собственность и далее решать его судьбу.

По всей видимости, выбран второй вариант, не исключает президент МАРП, генеральный директор ООО «Сибирская юридическая компания» Сергей Карпекин.

— «Сибсельмаш» много лет был проблемным активом. Учитывая, что в стране идут процессы, направленные на взыскание имущества в госказну, этот процесс, видимо, запущен и у нас. Судя по практике других регионов, такие активы надолго в казне не задерживаются. Они передаются в «Ростех» либо в управление профильным компаниям, — пояснил он.

Карпекин напомнил, что сегодня государство очень жестко отрабатывает ситуации, когда имущество приобретено с использованием коррупционных схем, в рамках незаконной приватизации. По таким сделкам с использованием коррупционных схем нет сроков давности.

Управляющий партнер адвокатского бюро «Гребнева и партнеры» Ирина Гребнева комментирует, что сейчас уже накопилась большая практика, когда прокуратура в защиту публичного интереса оспаривает сделки, по которым в момент их совершения не было никаких вопросов.

— При этом игнорируются сроки исковой давности и порядок заключения сделки. Это объясняется интересами государства. Причем процент удовлетворения по таким искам очень высокий. Только в единичных случаях сторонам, которые являются текущими владельцами, удается сохранить за собой активы, — комментирует адвокат. — Я думаю, что спор по «Сибсельмашу» обусловлен тем, что имущественный комплекс может быть использован в целях оборонной промышленности. Ранее много говорилось о том, что недопустимо площадку предприятия «дербанить на куски», что ее нужно сохранять. Сейчас, по всей видимости, решили поправить ситуацию после того, как фактически состоялись торги по продаже активов в рамках процедуры банкротства.

Напомним, ОАО «НПО «Сибсельмаш» было организовано в 2003 году на базе новосибирских предприятий, специализировалось на производстве сельскохозяйственного и горно-шахтного оборудования, выпуске технологических частей артиллерийского выстрела. Завод находился в процедуре банкротства с 2011 года, а в октябре 2012-го предприятие было признано банкротом, открыто конкурсное производство. Кредиторская задолженность предприятия превышала 1 млрд рублей. В марте 2019 года на общем собрании кредиторов было принято решение о продаже имущества «единым лотом на торгах в форме закрытого конкурса». Аукционы проводились, но желающих приобрести имущество не былы до 2020 года. В торгах, состоявшихся осенью 2020-го, принимали участие две компании: АО «НПО «Курганприбор» и ООО «Банкротфорум», действовавшее в интересах московского ООО «Меркас». Торги выиграли представители ООО «Банкротфорум», предложившие 505 млн рублей. АО «НПО «Курганприбор» с этим решением не согласилось и начало оспаривать результаты. В итоге суд признал правомерность результатов торгов.

В марте 2023 года Министерство промышленности и торговли России обратилось в арбитражный суд города Москвы с требованием о расторжении договора купли-продажи имущества стратегического новосибирского завода «Сибсельмаш» с компанией ООО «Меркас».

В декабре 2023-го арбитражный суд Новосибирской области вынес определение о признании недействительными результатов закрытых торгов в форме публичного предложения по продаже имущества ОАО «НПО «Сибсельмаш». Об этом сообщил конкурсный управляющий Сергей Галандин. Торги прошли в ноябре 2020 года на «Региональной торговой площадке». Договор купли-продажи актива был заключен в июне 2021 года. Суд принял решение о взыскании в доход Российской Федерации имущества, полученного ООО «Меркас» по этому договору. Арбитражный суд продлил конкурсное производство до 11 января 2024 года.

ОАО «НПО «Сибсельмаш» включено в число предприятий оборонно-промышленного комплекса, принадлежащего госкорпорации «Ростех». Площадь промплощадки ОАО «НПО «Сибсельмаш» составляет около 104 га, на ней расположены 129 объектов недвижимого имущества площадью 461 тысяча кв. м (44% зданий на момент открытия конкурсного производства имели хорошее техническое состояние, 23% — аварийное), линейные объекты, а также теплоэлектростанция.

Ранее редакция сообщала о том, что прокуратура Новосибирска приостановила продажу здания на «Сибсельмаше»

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

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Рубрики : Власть Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : Сибсельмаш Продажа предприятия арест активов


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