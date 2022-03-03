«Банному» концессионеру снова предъявили незаконное обогащение

Контрольно-счетная палата Новосибирска заявила о новом факте незаконного обогащения со стороны ООО «Объединение 24» за период с 2018 по 2020 годы. Речь идет о концессии на реконструкцию здания бань на улице Переездной в Калининском районе и на улице Клубной в Ленинском районе. По информации аудиторов, компания, вопреки соглашению, не внося концессионную плату и не проводя необходимые реставрационные работы, тем не менее оказывала услуги по помывке населения. В результате городскому бюджету причинен ущерб на сумму более полумиллиона рублей.

В мэрии Новосибирска одобрили действующие «банные» концессии В октябре 2021 года на Переездной банные услуги предоставлялись, оплата принималась наличными, кассир от руки заполнял квитанции небланочного образца, — сообщает аудитор КСП Ивина Нетисова. — Работали общие помывочные отделения и сауна. В ноябре на Клубной осуществлялось оказание услуг в помывочном отделении. Оплата принималась без выдачи чеков и квитанций. На сервисе «Яндекс.Карты» были размещены отзывы о работе этой бани в 2021 году. То есть фактически здания были переданы в пользование третьему лицу без согласия концедента. Оказываются услуги, извлекается прибыль без внесения концессионной платы, поскольку нет факта ввода в эксплуатацию.

При этом, по информации аудитора, само здание бани на улице Переездной — 1957 года постройки — в момент проверки не соответствовало нормам безопасности и представляло опасность для находившихся внутри него сотрудников и гостей.

— Техническое состояние бани на Переездной — ограниченно-работоспособное в части перекрытий, кровли, пола, инженерных систем, — сообщает Нетисова. — В несущих стенах зафиксированы трещины. Предоставление услуг создает риск финансовой ответственности для бюджета в случае причинения ущерба жизни и здоровью граждан.

При этом мэрия, со своей стороны, не правомочна контролировать ход строительных работ.

— Строительный надзор осуществляет лицо, которое числится в саморегулируемой организации, имеющей, в соответствии с Градостроительным кодексом, право на осуществление строительного контроля, — поясняет замначальника департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства Денис Колмаков.

— Объекты, о которых идет речь, не могут контролироваться УАСИ мэрии, — сообщает эксперт. — Но в договорах прописан контроль использования земельного участка. Я так понимаю, что концессионное соглашение — это практически тот же самый договор аренды, только вид сбоку: арендодатель вправе смотреть, как используется его имущество. В итоге может выйти заключение, проводится ли там стройка или нет. УАСИ не может выйти. Но арендодатель, например ДЗиО, послав своего сотрудника, может проконтролировать.

По мнению выступившего в качестве эксперта при обсуждении данной ситуации на комиссии горсовета по муниципальной собственности депутата, застройщика, собственника ГК «Дискус» Алексея Джулая, возможность для контроля у муниципалитета есть, правда, не со стороны «строительных подразделений».

В связи со сложившейся ситуацией мэрия подготовила исковое заявление в отношении компании-концессионера и направила в арбитражный суд.

Директор компании-концессионера Евгений Телембовский прокомментировать ситуацию затруднился, так как вступил в должность только в середине февраля текущего года. Однако, по его словам, меры по изменению ситуации предприняты.

— Проверки, которые проведены уже после того, как я вступил в должность директора, показали, что сейчас баня закрыта, работы ведутся, — говорит руководитель компании. Этот факт подтверждают и в мэрии.

Напомним, что в отношении ООО «Объединения 24» уже ранее были установлены факты неосновательного обогащения при реализации концессионного соглашения по реконструкции бань на улице Вересаева (Первомайский район) и улице 25 лет Октября (Калининский), в результате чего, по информации КСП, муниципалитету причинее ущерб на сумму 545 тысяч рублей. В настоящее время баня на Вересаева введена в эксплуатацию, на 25 лет Октября закрыта на реконструкцию.