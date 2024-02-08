Замерзшего мужчину сняли со льдины спасатели в Новосибирске

Сегодня, 8 февраля, 38-летней мужчина с сильным переохлаждением был спасен со льда Оби в Новосибирске.
— Дежурному поступило сообщение, что на льду акватории реки Обь в районе ул. Прибрежная стоит дезориентированный мужчина, — отметили в сообщении спасателей МАСС.
Прибывшие сотрудники обнаружили на льду 38-летнего мужчину, который сильно замерз.
— Мужчина был доставлен на берег и передан бригаде врачей скорой помощи, — рассказали в муниципальной аварийно-спасательной службе.
Спасатели напомнили, что выходить на лед ночью и вечером крайне опасно. Акватория Обь вскрылась и выход на лёд опасен даже в дневное время суток.
Ранее редакция сообщала о том, что спасатели попросили не приближаться к середине Оби в Новосибирске.
Фото со страницы спасателей МАСС в Вконтакте
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