Замерзшего мужчину сняли со льдины спасатели в Новосибирске

Сегодня, 8 февраля, 38-летней мужчина с сильным переохлаждением был спасен со льда Оби в Новосибирске.

— Дежурному поступило сообщение, что на льду акватории реки Обь в районе ул. Прибрежная стоит дезориентированный мужчина, — отметили в сообщении спасателей МАСС.

Прибывшие сотрудники обнаружили на льду 38-летнего мужчину, который сильно замерз.

— Мужчина был доставлен на берег и передан бригаде врачей скорой помощи, — рассказали в муниципальной аварийно-спасательной службе.

Спасатели напомнили, что выходить на лед ночью и вечером крайне опасно. Акватория Обь вскрылась и выход на лёд опасен даже в дневное время суток.

Ранее редакция сообщала о том, что спасатели попросили не приближаться к середине Оби в Новосибирске.