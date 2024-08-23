На вкладах новосибирцев в рублях «лежит» более 114 тысяч квартир

Суммарный объем вкладов (депозитов) физических лиц (без учета счетов эскроу) по итогам первого полугодия 2024 года вырос в Новосибирской области на 27,24% — с 603,9 млрд. до 768,4 млрд. рублей. За это же время стоимость квадратного метра на вторичке подорожала на 11,15% — до 122 527 рублей, констатирует независимый аналитик новосибирского рынка недвижимости Сергей Николаев.

— Год назад на депозитах жителей региона «лежало» 99 617 стандартных 2-х комнатных квартир площадью 55 квадратных метров, а на начало июля 2024 — 114 015 квартир, —констатировал эксперт. — Просрочка находится на уровне статистической погрешности — меньше 0,4%.

По данным «Циан.Аналитики», сейчас инвесторы-рантье в Новосибирске могут рассчитывать в среднем на доходность в 7,9%, в то время как ставки по депозитам достигают 19%. То есть сейчас покупать квартиру с целью сдачи ее в аренду менее выгодно, чем положить имеющиеся средства под процент в банк. Кроме того, реальная доходность от сдачи в аренду еще ниже расчетной, так как в стоимости квартиры не учитываются косвенные расходы: затраты на ремонт, часть коммунальных платежей, налоги, а также поправка на возможный простой помещения без арендаторов.

Для сравнения, по данным директора компании RID Analitics Елены Ермолаевой, в июне на рынке новостроек Новосибирска зависло 26 тысяч непроданных квартир.

Ранее редакция сообщала о том, что в июле по ДДУ в Новосибирской области было продано 848 квартир, что на 68,8% меньше, чем в июне и на 56,7% меньше, чем в июне 2023 года.