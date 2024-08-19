Прокуратура требует от мэрии Новосибирска обеспечить подвоз школьников

Прокуратура обнаружила, что мэрия Новосибирска не организовала подвоз школьников к учебным заведениям. О нарушении прав несовершеннолетних на доступное и бесплатное образование в надзорное ведомство сообщили родители учащихся.

— Мэрией города Новосибирска не принято мер к организации безопасных перевозок детей до образовательных учреждений при отсутствии школ в пешей доступности, — говорится в сообщении региональной прокуратуры .

Прокурор обратился в суд с исковым требованием признать бездействие мэрии города Новосибирска незаконным, а также обязать городские власти разработать регламент для таких перевозок.

Рассмотрение иска и устранение нарушений находятся на контроле у прокуратуры.

Ранее редакция сообщала о том, что прокуратура выявила нарушения на нескольких железнодорожных вокзалах в Новосибирске.