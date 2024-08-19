Прокуратура требует от мэрии Новосибирска обеспечить подвоз школьников

Прокуратура обнаружила, что мэрия Новосибирска не организовала подвоз школьников к учебным заведениям. О нарушении прав несовершеннолетних на доступное и бесплатное образование в надзорное ведомство сообщили родители учащихся.
— Мэрией города Новосибирска не принято мер к организации безопасных перевозок детей до образовательных учреждений при отсутствии школ в пешей доступности, — говорится в сообщении региональной прокуратуры .
Прокурор обратился в суд с исковым требованием признать бездействие мэрии города Новосибирска незаконным, а также обязать городские власти разработать регламент для таких перевозок.
Рассмотрение иска и устранение нарушений находятся на контроле у прокуратуры.
Ранее редакция сообщала о том, что прокуратура выявила нарушения на нескольких железнодорожных вокзалах в Новосибирске.
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru