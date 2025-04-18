Замглавы Искитимского района задержали следователи

Второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СК России по Новосибирской области по материалам УФСБ России возбудил уголовное дело в отношении заместителя главы администрации Искитимского района. Он обвиняется в получении крупной взятки, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. По информации источника редакции в правоохранительных органах, задержан заместитель главы администрации района по вопросам ЖКХ, энергетики, газификации, строительству, архитектуры и дорожного строительства Алексей Колотий.

Следователи отмечают, что администрация района в августе 2022 года заключила контракт с подрядчиком на ликвидацию несанкционированной свалки, расположенной на территории Быстровского сельсовета. Однако за выполненные работы муниципалитет с подрядчиком не рассчитался. В качестве причины чиновники назвали нарушение условий выполнения контракта и отсутствие средств в бюджете. По версии СК, замглавы администрации района получил взятку от директора подрядчика в размере 200 тысяч рублей за помощь в оплате контракта.

Чиновник задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Ранее редакция сообщала о том, что суд вынес приговор экс-чиновнику мэрии за взятку: четыре года лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, штраф в размере 5,6 миллиона рублей.