Замглавы новосибирского управления СК Зарипов планирует уйти в отставку

В Новосибирской области заместитель руководителя регионального следственного управления Следственного комитета Виталий Зарипов планирует уйти в отставку. Об этом сообщил источник редакции Infopro54.

― Он говорил об уходе давно, ждал назначения нового руководителя. После московской комплексной проверки ушел в запланированный отпуск по графику, ― отметил источник.

Стоит отметить, что официально рапорт об уходе Виталий Зарипов не подавал. Но о своем желании уйти в отставку он заявлял еще несколько месяцев назад.

Напомним, что в ноябре 2022 года глава СКР Александр Бастрыкин раскритиковал тогда еще исполняющего обязанности руководителя СК Виталия Зарипова из-за ситуации вокруг Хилокского рынка.

В следственном управлении Следственного комитета по Новосибирской области Зарипов работал с 7 сентября 2007 года в должностях руководителя Дзержинского межрайонного следственного отдела, заместителя руководителя следственного управления. Награжден нагрудным знаком Генеральной прокуратуры Российской Федерации «За безупречную службу», медалью Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации «За безупречную службу» I, II, III степеней, памятной медалью Следственного комитета Российской Федерации «300 лет первой следственной канцелярии России», нагрудным знаком «Почетный сотрудник Следственного комитета Российской Федерации».

Ранее редакция сообщала, что главу управления по борьбе с коррупцией в Новосибирске Владимира Вялкова уволили в связи с утратой доверия.