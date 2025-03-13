Замглавы района под Новосибирском забрала у коллег около полмиллиона премий

На заместителя главы Колыванского района Жанну Румынскую возбудили уголовное дело после проверки прокуратуры.

В ходе проверки было выявлено, что с февраля 2020 года по февраль 2024 года сотрудники администрации и подведомственных учреждений по незаконному требованию заместителя главы передавали чиновнице, выплаченные им в качестве премий деньги. Общая сумма выплат составила 488 тысяч рублей, что является крупным размером и привела к тяжким последствиям, подчеркнули в ведомстве.

Дело было возбуждено следователями следственной части Главного следственного управления (СЧ ГСУ) ГУ МВД России по Новосибирской области. Ход и расследование находятся на особом контроле региональной прокуратуры.

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